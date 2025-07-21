AKP'li başkandan çok konuşulacak Murat Çalık açıklaması!

İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen aylardır cezaevinde tutulmasıyla ilgili tepkiler devam ediyor.

61 Saat isimli yerel haber sitesinde yer alan habere göre, AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genç, "Mehmet Murat Çalık, hemşerimiz, Maçkalı. Çocukluktan beri tanırım" dedi.

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"Kişiye bağlı hukuki uygulama olmaz" diyen Genç, "Ama Mehmet Murat Çalık 27 yaşında rahatsızlık geçirmiş. Şu anda benzer bir rahatsızlıkla mücadele ediyor. Buradan bütün Trabzonlular olarak şifa dileklerimizi gönderiyoruz" sözlerini kullandı.

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Çalık'n tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade eden Genç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda yargılaması devam ettiği için, atılı suçlamalarla ilgili tutuksuz yargılanmalı. Bir hukukçu olarak da söylüyorum, tutuksuz yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Hukukun vicdanları da tatmin etmesi lazım. Adli Tıp sürecinin hızlandırılarak, tutuksuz şekilde yargılaması devam eder, diğer taraftan da şifa bulur. Mehmet Murat Çalık kardeşimize, başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyorum."