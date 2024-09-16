AKP’li Başkandan MHP’ye ağır sözler: MHP’nin yaptığını CHP yapmadı

Kütahya AKP İl Başkanı Mustafa Önsay, Gediz ilçesinde yaptığı konuşmada ittifak ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) ve özellikle MHP'li Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel'i hedef alarak sert eleştirilerde bulundu.

Önsay, MHP'nin yönetim anlayışını eleştirirken, ittifak içinde yaşanan bazı sorunlara dikkat çekti ve "Böyle ittifak olmaz, ayıptır" ifadelerini kullandı. MHP'den gördükleri tutumu, CHP'den bile görmediklerini belirten Önsay, MHP'li yöneticilere yönelik "ahlaksızlık" ve "utanmazlık" gibi ağır sözler sarf etti.

2019’da AKP’nin kazandığı Gediz Belediyesi, Mart 2024’te MHP’ye geçmişti.

Geçtiğimiz hafta muhtarlarla bir araya gelen Önsay, “Bu hükümet Erdoğan hükümeti ve bu şehirde hükümet adına sorumluyum” dedi.

AKP’li başkan şöyle konuştu:

“Ne oldu astığınız borçlar? Sorarlarsa ittifak varmış, böyle ittifak olmaz! Ayıptır. Bunlardan gördüğümüzü CHP’den görmedik arkadaşlar. Bu kadar ahlaksızlık bu kadar karaktersizlik bu kadar utanmazlık olabilir mi! Hiç bitmeyecek mi bu günler, seçim olmayacak mı? O zaman ne yapacaksınız. Bugün AKP’li adamlara ceza kesiyorsunuz. Bugünler hiç geçmeyecek mi zannediyorsunuz? Bir gün biz de sizin gibi davranırsak ne yapacaksınız? Bizler kimseye zulmetmedik, hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadık. Nasıl bir intikam duygunuz var. Zannediyorlar ki susacağız. Alayı gelsin. Kuru lafa artistliğe ve ayda bir gelip buralarda caka satmaya boyun eğmeyeceğiz!”