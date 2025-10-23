AKP'li Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ilçede gerçekleştirdiği mitingde söylediği iddialara yanıt verdi. AKP'li Candaroğlu, CHP lideri Özgür Özel'e 572 bin liralık tazminat davası açtığını söyledi.

ASFALT İHALESİNDEKİ USULSÜZLÜK İDDİALARINI YALANLADI

Candaroğlu, "Asfalt meselesinde kim nereden 6500 lira diye bilgi verdi, bilmiyorum. Biz Arnavutköy için asfaltı 2 bin 595 liradan alıyoruz. İşte burada belgesi. Serimi, nakliyesi, her şeyi dahil 3 bin 695 liraya mal ediyoruz. Yaklaşık 1100 lira serim ve nakliye maliyeti var. Yani 2 bin 595 liraya asfaltı mal ediyoruz. Ama Özgür Özel Bey'i ilgilendiren kısım şu: Senin İstanbul Büyükşehir Belediyen 2025 yılında Arnavutköy'e 1 metre asfalt serip yapmadı. Arnavutköy'de bakım onarım da yapmadı. Biz de senin yapamadığın caddeleri, sokakları ve ana arterleri asfaltladık" diye konuştu.

“KANAL İSTANBUL MANZARALI VİLLAYI BAŞKAN OLMADAN ÖNCE ALDIM”

Özgür Özel'in Candaroğlu ve Belediye Meclis Üyesi Ercan Döner'in Kanal İstanbul manzaralı bir villada usule aykırı işlem yaptıklarını dile getirmesinin üzerine, Candaroğlu bu arsayı belediye başkanı olmadan çok önce aldığını ifade etti.

"Eksik söylediği bir şey var. Sadece burası değil. Arnavutköy'de pek çok diğer hemşehrim gibi yerimiz yurdumuz var. Çünkü biz buraya yeni gelmedik, 50 yıldır buralıyım. Bahsettiği 140 metrekarelik bir taban oturumu olan bir yer ve şu an inşaat halinde. Silivri'deki şahsın Boğaz'daki meşhur villalarının, malikanelerin garajı sadece 150 metrekare. Ben Sarıyer'de 3 villayı tanesi 5 milyon liradan almadım. Birilerine Beylikdüzü'ndeki malikanemi dayatıp, döşetmedim. İBB geldi, kontrol etti. Santim santim ölçtü, bir şey de bulamadı. Bu ruhsat gibi Arnavutköy Belediyesi yılda 4 bine yakın ruhsat veriyor."

Öte yandan Candaroğlu, Yeşilbayır'daki imar iddialarına da değindi. Çandaroğlu, “Yeşilbayır'daki 10 bin 835 ada 2 parselin tespitini yapan, savcılığa bildiren, kaçak eklemeleri yıktıran ekibin bizzat kendi ekipleri olduğunu belirten Başkan Candaroğlu, "Hepsinin belgesi elimizde. Fotoğraflarıyla savcılığa ileten de bizim ekip. Boğaz'da kaçak villaları yıkmamak için direnen, Vaniköy'deki malikanelerin kapısına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü dayanana kadar susan kimdi? Orada sessiz kalanlar, bugün bize ders vermeye kalkıyor" dedi.

"ARAZİDE KAMU ZARARI AKSİNE 27 MİLYON TL KAMU KARI VAR"

Hadımköy Sanayi Sitesindeki arsa satışına ilişkin iddialara da açıklık getiren Başkan Candaroğlu, "Belediye fiyat belirlemez, SPK lisanslı değerleme firmaları belirler. 248 milyon TL değer biçilen arsayı ihalede 275 milyona sattık. Yani kamu zararı değil, aksine 27 milyon TL kamu karı var" dedi. Candaroğlu, "Biz şeffafız, her kuruşun hesabını veririz. Ama iftirayla, algıyla siyaset olmaz" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

İmrahor'daki yıkımlar üzerinden yapılan eleştirilere de değinen Candaroğlu, "Bir yandan kaçak yerleri yıkmadığımızı söylüyorlar, diğer yandan yıktıklarımız için eleştiriyorlar. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Deprem gerçeği ortadayken, kaçak yapıyla mücadele etmeyeceğiz de ne yapacağız?" ifadelerini kullandı. Candaroğlu, belediyenin başarılarının bazı çevreleri rahatsız ettiğini vurgulayarak, "Asfalt üretim tesisimiz, elektrikli ve ücretsiz otobüslerimiz, borçsuz belediyemiz, 18 ayda 90 eserimiz bazılarını korkuttu. Biz hizmet ettikçe rahatsız oluyorlar. Ama Arnavutköy'ün yolunu, meydanını, parkını, tesisini konuşmaya devam edeceğiz" dedi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Arnavutköy’de yaptığı mitingde şu iddiaları gündeme getirmişti:

“Başkan Mustafa Candaroğlu. Meclis Üyesi Ercan döner. Kanal İstanbul manzaralı bir arsa almışlar, demişler ki reis helikopterle geziyor, kupon arsaları gösteriyor. Diyor ki, ‘Bu arsayı Katarlılara söz verdim, bunu Birleşik Arap Emirlikleri‘ne söz verdim. Bu Emir’in ablasının, bu Emir’in karısının’ derken, bizim Mustafa Başkan da demiş ki ‘Oğlum Ercan, bir arsa da biz kapalım.’ Bunlar bir arsa kapmışlar. Kanal İstanbul’a kendilerine göre bir manzara yapmışlar. Gitmişler, oraya belediyeden villa ruhsatını da almışlar. İnşaata başlamışlar. Bodrum katını çıkarken şeytan dürtmüş bunları. Ercan demiş ki, ‘Başkan be yükseltelim bunu biraz. Manzaramız güzel olsun, Kanalı daha güzel görelim.’ Bunlar gitmişler villayı imara aykırı şekilde yükseltmişler, şimdi halen orada duruyor. Duruyor mu başkanım? Biliyor musunuz onu? Bütün fotoğrafları videoları orada. Sonra belediyeye gitmişler. Demişler ki memura, hani Reza Zarrab’ın bunu rüşvet veremediği memur Teoman vardı ya. Uğraşıyor uğraşıyor almıyor Teoman. Demişler ki, isimler doğru isimler, Arnavutköy Belediyesi’nde memur Serdar’la memur Fatih’e. ‘Buna imza atın’ demişler. Bunlar demiş ki başkan ama veya belediye meclis üyesi ama ‘Bu imza adamı yakar. Bu doğru değil.’ Aynı rüşvet almayan Teoman gibi yanlış işi yapmayan Serdar’la Fatih, bu işe aylarca direnmişler. Ne olmuş? Doğru. Hep kızmayalım. Serdar ve Fatih’e belediye meclis üyesi, belediye çalışanı memurlar Serdar ve Fatih Beylere bir yürekten alkış yapalım. Bir yürekten alkış. Ve bu iki arkadaşı belediye başkanı sürmüş başka göreve. Yerine başkalarını getirmiş, imzaları almış. Villalar da orada duruyor. Şimdi buradan Akın Gürlek’e sesleniyorum. Villa belli, yeri belli, fotoğrafını, videosunu, her şeyini bütün Arnavutköy biliyor. Buradan inince bütün basını da fotoğraflarını yollayacağız. Villa orada duruyor. Yarın sabah 6.30’da Mustafa Candaroğlu’nu ve Ercan Döner’i evinden alıyor musun? Yoksa kulağının üzerine yatıyor musun? Hadi bakalım haydi. Bunlar meydanı boş sanıyor, boş sanıyor. Bunlar bize dünya iftira attı, daha şimdi ben onlara rahat vereceğim sanıyor. Ayrıca bu villacı Başkan İmrahor Mahallesi’ne ne yaptı? Seçimden önce gitti sırtlarını sıvazladı, oylarını aldı. ‘Merak etmeyin’ dedi. ‘Sizin tapulu araziniz burası. İstediğinizi yapın oyu bana verin, işinizi ben çözeceğim’ dedi. Bundan bir gün önce daha dün İmrahorlular‘a bir yazı yolladı, bir tebligat yolladı. Onları sokakta bıraktı. Üç - dört aylık yapılmış evlerini de yıkmaya kalktı. Kendisinin villasına zorla imza, İmrahor’a söz verdiği halde düzenleme değil yıkım yolluyor bu başkan.”