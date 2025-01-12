AKP’li başkandan skandal karar! CHP’lilere çay ve su servisini kapattırdı

İstanbul’da 2004 senesinden bu yana AKP tarafından yönetilen Bahçelievler Belediyesi, skandal bir karara imza atarak belediye meclisinde üyelere ve meclisi ziyaret eden vatandaşlara verilen çay ve su servisini kaldırdı.

Bu hafta yılın ilk belediye meclisi oturumu için belediyeye giden CHP’li meclis üyeleri, buradaki çay ocağının kapalı olduğunu fark etti.

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü ve Bahçelievler Belediye Meclisi Üyesi Gencay Özcan, kararın AKP’li Belediye Başkanı Hakan Bahadır tarafından alındığını ifade ederek duruma tepki gösterdi.

OTOPARK SORUNUNDAN DOLAYI ÇAY VE SU SERVİSİ YOK!

Özcan, meclisteki içecek servisinin kaldırılmasının, geçtiğimiz Kasım ayında Bahçelievler’de bulunan bir otopark sorununa dayandığını söyledi.

14 sene önce site sakinlerine ayrılan ücretsiz otopark, herhangi bir mahkeme kararı bulunmadan Bahçelievler Belediyesi tarafından devralınmış ve ücrete tabi tutulmaya başlanmıştı. Karara karşı çıkan site sakinleri, otoparkın belediyeye bağlı zabıta ekipleri tarafından bariyerlerle kapatılmasına tepki göstermiş ve zabıtalarla vatandaşlar arasında arbede yaşanmıştı.

Olayın yaşandığı gün Bahçelievler’deki CHP teşkilatının sorunu çözüme kavuşturmak için otoparka gittiğini ifade eden Özcan, “Biz belediyeyle yurttaş karşı karşıya gelmesin diye olayı sakinleştirmek adına otoparka gitmiştik. Kısa süre sonra, Aralık ayında yapılan Meclis toplantısında ise Başkan Hakan Bahadır, CHP’li üyelere ‘Siz ne biçim meclis üyesisiniz? Belediyenin çıkarına değil aleyhine hareket ediyorsunuz. Ben Bahçelievler’deki pavyonları da kapatıyorum. Gidin otoparkta beklediğiniz gibi pavyonların da başında bekleyin’ demişti. Biz de tepki olarak Meclis oturumunu terketmiştik” ifadelerini kullandı.

"LOKUM HEDİYESİNİ KABUL ETMEZSENİZ BEN DE ÇAYI VE KAHVEYİ KALDIRIRIM”

Cumhuriyet’ten Engin Deniz İpek’in haberine göre, yeni yıl yaklaşırken Bahadır’ın Meclis üyelerine hediye olarak lokum gönderdiğini fakat tepkili olan meclis üyelerinin bu hediyeyi kabul etmediğini belirten Özcan, “Durumu konuşmak için Başkan Bahadır’ın odasına giden CHP üyelerin kendilerine “Siz site otoparkında belediye aleyhine nöbet tutup daha sonra alınganlık içinde meclisi terkedip lokum hediyesini de kabul etmezseniz ben de çayı ve kahveyi kaldırırım” dediğini belirtti.