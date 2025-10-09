Dün akşam saat 18.30 sularında Kozluk ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde yaşanan olayda, İddiaya göre, evin giriş katındaki daireden silah sesi duyulması sonrası komşular durumu hemen yetkililere haber verdi.

SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Alınan ihbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, AKP'li Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık’ın ağabeyi 66 yaşındaki Mehmet Salim Işık'ı silahla vurulmuş halde yerde yatarak buldu. Olay yerindeki ilk müdahaleden sonra Işık, acilen Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fakat burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Salim Işık hayatını kaybetti.

KAZA KURŞUNU İDDİASI

Mehmet Salim Işık'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayın nedeni hakkında polis ekipleri tarafından detaylı bir soruşturma başlatılırken, ilk bilgilere göre dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Salim Işık'ın olay esnasında tabancasını temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu kazara kendisini vurduğu iddia edildi. Polis ekipleri, olayın kaza mı yoksa başka bir durumdan mı kaynaklandığını olarak araştırıyor.