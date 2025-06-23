AKP'li başkanın kardeşine hapis cezası!

İzmir'in Çeşme ilçesinde ekiplerin gerçekleştirdiği soruşturma kapsamında, AKP Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen'in kardeşi olduğu ifade edilen Hakan Ayyıldız gözaltına alındı.

AKP'Lİ BAŞKANIN KARDEŞİ TUTUKLANDI

Hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan dava açılan Hakan Ayyıldız hapis cezası aldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yasa dışı yollarla göçmen geçişlerini organize ettiği öne sürülerek 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Hakan Ayyıldız hakkında AKP Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen, sosyal medya üzerinden açıklama gerçekleştirdi.

Ağabeyi Hakan Ayyıldız'ın yaklaşık 20 senedir ailesiyle hiçbir temasının olmadığını ifade eden AKP Çeşme İlçe Başkanı, şunları söyledi,

"Bu bir kırgınlık değil, onun kendi yaşam tercihleriyle, ailesinden uzak bir hayatı seçmiş olmasıyla ilgilidir. Abim yaklaşık 20 yıldır denizlerde çalışıyor, gemilerde yaşamını sürdüren bir deniz emekçisiydi. Biz zaman zaman ondan tamamen habersiz kaldık. Şimdi ise, geçmişte karıştığı bir olay nedeniyle tutuklandığını ve cezaevinde olduğunu üzülerek öğrendik. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim: Kim olursa olsun, bir suç işlediyse bunun cezasını da çekmelidir. Hukukun önünde herkes eşittir ve abim de hukuk önünde hesap vererek hatasının bedelini ödemektedir. Suç kişiseldir. Herkes kendi yaptığından sorumludur. Kimsenin hatası bir başkasına yüklenemez."