AKP'li başkanın oğlu uyuşturucu içerken kayda alındı! "Sadece reisin adamı oldum"

AKP, dört yıl önceki Kürşat Ayvatoğlu olayından sonra yeni bir “pudra şekeri” skandalıyla sarsılıyor. Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım’ın uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir videosu ortaya çıktı. İl Başkanı Yıldırım oğlunun videosunu çekenlerin, “Oğlunun bize borcu var” diyerek şantaj yaptığını iddia etti.Yıldırım, "Bu tamamen siyasi bir oyun. Akçeli işlere bulaşmadım, kimsenin adamı olmadım, sadece reisin adamı oldum" diyerek savundu.

“OĞLUMU TİCARETTEN BATIRDILAR”

Sözcü’ye konuşan Şerafettin Yıldırım, oğlunun tefecilerin tuzağına düştüğünü belirtti. Videoyu çeken kişinin oğlunun eski iş ortağı olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları anlattı:

“Oğlum, geçmişteki ticari ilişkilerinden dolayı zor duruma düştü. 7-8 ay önce ticareti bıraktı, benim desteğiyle geçiniyor. Galericilik yapan bazı kişiler, 500 bin liralık aracı 1 milyona satıp, sonra aynı aracı 500 bine geri almışlar. Oğlum bu hataya düştü. Karşımda gerçek bir alacaklı yok. Elazığ’da bu kişiler adeta pisliğin merkezi olmuş. ‘Oğlunu kandırırız, siyasi gücün var, ödersin’ dediler. Ben de ‘Vallahi de billahi de ödemem’ dedim.”

ŞANTAJ İDDİASI

Oğlunun uyuşturucu kullandığı iddia edilen videoyu gördüğünü ve şantaj amacıyla kullanıldığını belirtti. Videoda dört kişinin olduğunu, birinin oğlunun eski iş ortağı olduğunu kaydeden Yıldırım, “Video bir yıl önce çekilmiş, ortağı saklamış. Emniyet müdürü ve valiyle sürekli temas halindeyim. Oğlumun hatası varsa, bunun hesabı sorulsun. Tefecileri emniyete bildirdim, gözaltına alındılar ama imza karşılığı serbest bırakıldılar” dedi.

“SİYASİ KUMPAS PEŞİNDELER”

Şerafettin Yıldırım, olayın siyasi bir kumpas olduğunu ve il başkanlığı koltuğuna göz dikenlerin bu skandalı organize ettiğini savundu. Altı yıldır il başkanı olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

“Beni oğlumla mı vuracaksınız? Asıl siz oğlunuzla vurulursunuz. Bu tamamen siyasi bir oyun. Akçeli işlere bulaşmadım, kimsenin adamı olmadım, sadece reisin adamı oldum. Belediye ve milletvekilliği seçimleri geçti, bazıları il başkanlığına göz dikti. Kimseye prim vermedim. Teşkilat Başkanı’na da söyledim: ‘Biz’den ‘Ben’e kayarsak, duvara toslarız.”