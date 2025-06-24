AKP'li başkanlar düğünde para saçtı! Bir tarafta sefa bir tarafta da cefa... Almanların kıskançlarını bitirecek haber...

Açlık sınırının 24 bin TL’ye geldiği ortamda hem emekli hem de asgari ücretli aldıkları ücretle geçinmekte büyük zorluk çekiyor. Pazardaki fiyatlar cep yakarken, bir kadının akşamı bekleyerek artıkları toplaması ise vahim tabloyu ortaya koyuyor. Bu noktada cefa görüntüleri ülkemizin her köşesinde yaşanırken AKP'li başkanlar Bucak ve Begit'in, düğünde paraları havaya saçarak sefa sürmesi

BİR YANDA CEFA

Her geçen gün enflasyondaki artış vatandaşı derinden vuruyor. Açlık sınırının 24 bin TL’ye gelerek neredeyse emekli maaşını ikiye katlayacak, asgari ücreti ise şimdiden solladı. Geçim sorununa ise iktidar tarafından çözüm gelmezken, pazardaki fiyatlarda cep yakıyor. Öyle ki akşam saatlerini bekleyen bir kadının arta kalan ürünleri yerlerde topladığı manzaralarda geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Yeniçağ'da Baran Yalçın'ın haberinde her hafta pazar pazar gezerek elde kalmış, satılamayan çürük ürünleri toplamaya gelen bir kadın, yaşadığı duruma isyan etmişti. Kadın, “5 çocuğum var. 2 tanesini okula gönderemiyorum. Durumum yok. Evime erzak alamıyorum. Maaşım yok. Eşim de yok. Her akşam herkes evinde oturuyor, ben pazar pazar gezip kalmış ürünleri topluyorum çocuklarıma yemek yapabilmek için. 2 tane yaşlım var onlara da ben bakıyorum” demişti.

BİR YANDA AKP’Lİ BAŞKANIN SEFASI

Ancak AKP’li Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak ve Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit'i ekonomi vurmadı. İkili katıldığı bir düğünde paraları havaya saçarak adeta sefa sürmesi ise büyük tepki çekti. Başkan Bucak'ın durumu fark etmesinin ardından itiraz etmesine rağmen gerçekleşen bu olay amatör kameralarda görüldü. Bir yanda cefanın olduğu ülkede AKP’li başkanın sefasını sürmesi dikkat çekti.

ALMANYA BİZİ ARTIK KISKANAMAYACAK

Türkiye’de geçerli asgari ücretin 26 bin 5 TL olan brütü 21 Haziran kuru ile çevrildiğinde sadece 569 euroya karşılık geliyor. Bu tutarla aynı tarihte alınabilen benzin miktarı 508 litre ve motorin miktarı ise 478 litre düzeyinde. Bizi kıskanan Almanlar ise brüt asgari ücretle 1.289 litre benzin, 1.370 litre ile motorin alabiliyor. Ayrıca Almanya'da çalışanların yüzde 10'u asgari ücretle çalışırken, bu oran Türkiye'de yüzde 50'den fazla.