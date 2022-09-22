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  • AKP'lilerin Hahamlar fotoğrafı paylaşıldı. Ortalık karıştı

AKP'lilerin Hahamlar fotoğrafı paylaşıldı. Ortalık karıştı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, AKP'li bazı isimlerin haham Mendy Chitrik ile fotoğraflarını paylaşınca ortalık fena karıştı. DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, Özdağ'a tepki göstererek "Türk olmayan herkese düşmanlık etmeyi görev sayan faşistlerin antisemit klişeleri kullanmasına da sık rastlanır. Bir örneği..." dedi. 

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 10:08
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AKP'li bazı isimlerin haham Mendy Chitrik ile fotoğrafları paylaşıldı. Ortalık fena karıştı

AKP'lilerin Hahamlar fotoğrafı paylaşıldı. Ortalık karıştı
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, AKP'li bazı isimlerin haham Mendy Chitrik ile fotoğraflarını paylaşması gündeme oturdu. 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AKP'li bazı isimlerin, Müslüman ülkelerdeki Yahudi toplulukları ve hahamları desteklemek için faaliyet gösteren İslam Ülkelerindeki Hahamlar Birliği (ARIS) Yönetim Kurulu Başkanı olan haham Mendy Chitrik ile fotoğraflarını paylaştı.

"BANA MUTLULUĞUN TANIMINI YAPABİLİR MİSİN?"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in Mendy Chitrik ile olan fotoğraflarını paylaşan Özdağ, "Bana mutluluğun tanımını yapabilir misin? Bu fotoğraflardan daha güzel mutluluk tanımı yapabilecek bir şey zor bulunur." ifadelerini kullandı. 

 

DEVA PARTİLİ YENEROĞLU'NDAN 'FAŞİST' TEPKİSİ

Özdağ'ın paylaşımı gündem yaratırken, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun tepkisi dikkat çekti.

Özdağ'ın paylaşımını alıntılayarak tepki gösteren Yeneroğlu, şu ifadeleri kullandı: 

"Yerli veya yabancı tüm faşistlerin özünde farklı olana düşmanlık vardır.Avrupa'daki faşistler Türk ve İslam düşmanlığında mahirdirler.

Bizde Türk olmayan herkese düşmanlık etmeyi görev sayan faşistlerin antisemit klişeleri kullanmasına da sık rastlanır. Bir örneği..."

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CNR GNLLN
22.09.2022 10:57
burada cüppeli sarıklı tarikat liderleriyle. amerikada hahamlar ile. bunu chp yapsa ne dinsizliği ne imansızlığı kalırdı. ama yakışmışlar..  
 
Maçkalı
22.09.2022 10:46
Haksızlık olmuş bahçeli kardeşimiz yok. Olmadı işte bu.😆😆😆  
 
OKKACI
22.09.2022 10:42
Herkes kendine yakışanı yapıyor.  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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