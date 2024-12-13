AKP'li belediye 25 milyon TL'ye satmak istedi. İBB 'hayır' dedi

İBB Meclisi, 2024 senesinin son toplantısında, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın Güngören’de yapmak istediği itfaiye istasyonu ile ilgili teklifi görüştü.

Teklifte, AKP'li Güngören Belediye'sinin özel bir hastaneye satmaya çalıştığı alanla ilgili "Güngören Merkez Mahallesi 381 ada 4 parselin kuzeyindeki yaklaşık bin 700 metrekarelik tescil harici alanın imar planlarında ‘İtfaiye Alanı’na dönüştürülmesi için hazırlanan plan değişikliği teklifi, hakkında karar alınmak üzere İBB Meclisi'ne iletilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

İTFAİYE ALANINA ÇEVRİLDİ

İBB’nin satış kararını iptal ettirdiği yerle ilgili olarak hazırlanan, yeni imar planı değişikliği İBB Meclisi'nde kabul edildi. Böylece AKP’li belediyenin geçen dönem satmak istediği arazinin itfaiye alanı yapılması kararlaştırıldı.

CHP’li Güngören Belediye Meclis üyesi Ali Şar, teklife ilişkin şunları söyledi: Burası aynı zamanda Bağcılar ve Esenler ilçelerine yakın bir yer. Güngören ve bu ilçelerle birlikte bir buçuk milyonu aşan insanın hizmet alabileceği bir alan. Biz bu alanı itfaiye alanına çevirdik ve bölgeye hizmet edecek. Bölgenin bir ihtiyacını karşılayacak. Ancak bu yerin bir de öncesi var. Bunu hatırlatmadan da geçmek istemiyorum.

"25 MİLYON TL'YE SATMAK İSTEDİLER"

Geçtiğimiz dönem AKP’nin bir teklif getirerek bu alanla ilgili bir imar planı değişikliği yaptığını ifade eden Şar “Alan Güngören Belediyesi’nin tapulu yeri haline getirildi. Bu işlemden çok kısa bir süre sonra ihaleye açıldı. Sağlık tesisi alanı adı altında 25 milyon TL’ye satılmaya çalışıldı. Bunu fark ettik ve İBB’nin avukatları dava açtı, yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bir özel hastaneye peşkeş çekilmek istenen bu alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kamucu anlayışıyla halka hizmet alanına dönüştü” dedi.