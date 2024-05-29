AKP’li belediye 400 işçiyi kod-17 bahanesiyle işten çıkardı

Düzenleme: Kaynak: Birgün
AKP’li belediye 400 işçiyi kod-17 bahanesiyle işten çıkardı

AKP’li Menemen Belediyesi, 400 işçiyi kod-17 bahanesiyle işten çıkardı.

Birgün’de yer alan habere göre, AKP’li Menemen Belediyesi’nde işçi kıyımı yaşandı. Belediyeye bağlı Meta-Su şirketinde çalışan 325 emekçi ve belediye personeli 75 işçinin Kod-17 bahanesiyle işlerine son verildiği aktarıldı.

Aydın Pehlivan'ın başkanvekili iken beş bine yakın işçi aldığını şimdi ise tasarruf diyerek 400 işçiyi işten çıkardığını söyleyen Belediye İş Sendikası Çevre İlçeler Şube Başkanı Cumali Akay, "Kod-17’yi sunarak işçilerin işlerine son verdiler. Bankamatik memurlarını ise işten çıkartmıyorlar. Biz burada yetkili sendikayız ve belediye başkanı, işçilere Hak-İş Sendikası’na geçirmek için zorladığını öğreniyoruz. İşten çıkartılan tüm emekçiler için mücadele edeceğiz. İşçilerin emeğine koruyacağız. Belediye ile görüşmelerimiz sürüyor. İşçilerin işe geri dönmesi için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

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