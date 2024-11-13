AKP'li belediye 9 bin liralık tuvaleti beğenmeyip tam 233 bin lira harcadı

Düzenleme: Kaynak: Evrensel
AKP'li belediye 9 bin liralık tuvaleti beğenmeyip tam 233 bin lira harcadı

Sayıştay raporu, AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Aile Akademisi binasında tuvalet lavabolarını 8 bin 929 lira yerine 233 bin 612 lira harcayarak değiştirdiğini ortaya çıkardı.

Evrensel'in haberine göre, Sayıştay, 2023 yılına dair denetim raporlarında, AKP yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin birçok usulsüzlük tespit edildi.

Rapora göre, "Aile Akademisi binası ve çevre düzenlemesi" projesinde estetik amaçlı bazı imalat değişikliklerine gidildi. Bu konuda raporda şu ifadeler yer aldı: “Tüm WC’lerdeki granit tezgahlar estetik amaçla monoblok lavaboyla değiştirilmiştir. Tezgah altı veya üstü oval lavabo imalatı (20 adet) yerine, Özel-Vitrifiye poz No’lu takriben tek armatür delikli mat siyah renginde, lavabo montaj dübel ve vidası ile birlikte iş yerinde temini ve yerine montajı (20 adet) imalatının yapıldığı anlaşılmıştır. Bu tablodan anlaşılacağı üzere, sadece estetik kaygılarla 8 bin 929 lira imalattan vazgeçilirken, yerine çok daha yüksek maliyetli olan 233 bin 612 lira imalat gerçekleştirilmiştir.”

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Aynı binada mescit abdest alma bölümündeki alüminyum kapıların da ahşap kapılarla değiştirildiği ve bu işlemin 26 bin 60 liraya mal olduğu belirtildi.

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