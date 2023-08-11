AKP’li belediye başkanı 7 şehit olduğu gün konser düzenledi. Gökçe'nin konserini iptal etmişti

Afyonkarahisar'da düzenlenen Sandıklı Termal Turizm Festivali kapsamında şarkıcı Gökçe’nin 11 Ağustos’ta sahne alacağı duyurulmuştu.

Sandıklı Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Çöl, şarkıcı Gökçe'nin LGBTİ+ paylaşımlarını gerekçe göstererek konserin iptal edildiğini duyurdu.

"BİZ BU ÜLKENİN EVLADIYIZ"

Konserin iptalini "Her zaman dediğimiz gibi, biz bu ülkenin evladıyız. Ne Sayın Cumhurbaşkanımıza ne de kutsal değerlerimize zarar veren hiç kimseyi kabul etmedik, etmeyiz! Bırakın bu içerikleri paylaşanların Sandıklı’da sahneye çıkmasını, ilçemiz sınırlarından giremez! Aziz milletimize arz ederim!” sözleriyle duyuran AKP'li Mustafa Çöl, gündem olmuştu.

“7 ŞEHİDİMİZ VARKEN SANDIKLI’DA GÖBEKLER ATILIYOR”

Biz bu ülkenin evladıyız diyen AKP'li Mustafa Çöl, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin hain saldırısında 7 askerimizin şehit edilmesinin ardından dün Sandıklı'da eğlence düzenleyerek yeniden gündem oldu.

Şehit haberlerine rağmen AKP'li başkanın düzenlediği eğlenceye İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu çok sert tepki gösterdi.

"İşlerine gelince milliyetçi oluyorlar" diyen Mısırlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

7 vatan evladımız teröristlerle göğüs göğse çarpışırken ve bu cennet vatan uğruna toprağa düşüp şehit olurken Sandıklı'da konser veriliyor, sazlı sözlü eğlencelerde göbekler atılıyor. Akıl alır gibi değil…

İşlerine gelince onlardan milliyetçisi yok ama iş eğlenceye gelince en ön saftalar. Öyle öfkeli, öyle üzgünüm ki şehitlerimizin acısını öyle derinden hissediyorum ki yapılan bu saygısızlığa söylenecek çok söz var ama üslubumu bozmamaya çalışacağım. Ben öfkemi dile getirmeye başlamadan önce evlatlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara ve tüm ülkemize baş sağlığı diliyorum. Onlara ömür boyu minnettar olacağız.

"SAYGISIZLIK, MERHAMETSİZLİK, VİCDANSIZLIKTIR"

Hem acı haberlere rağmen eğlenebiliyorlar hem de bu eğlence anlarını utanmadan boy boy fotoğraflarla sitelerinde paylaşıp basına servis ediyorlar. Başka sebeplerle bir günde konser iptal etmeyi biliyorlar ama 7 evladımızın şehit olması onlar için geçerli bir sebep değil demek ki… Bu yapılan büyük bir saygısızlık, merhametsizlik, vicdansızlıktır. Kaç ocağa ateş düştü, analar evlatsız, kadınlar eşsiz, evlatlar babasız kaldı.

"HANGİ VİCDANA SIĞAR BU?"

Gerçekten ateş düştüğü yeri yaktı ne yazık ki… Bu haberler karşısında hepimizin bir durup düşünmesi, duygulanması, üzülmesi gerekirken ne yazık ki bu şehadet haberlerine rağmen yapılan bu saygısızlığın altında ezildik. Şehitlerimizden biri şehit oğlu şehit oldu. Bir baba oğlunun şehit haberini çalışırken iş yerinde aldı. Evlere Türk Bayrağı asıldı. Analarımız, bacılarımız ağlarken Sandıklı'da coşkuyla dans edildi. Hangi vicdana sığar bu?