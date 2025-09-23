AKP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Bugün "irtikap" suçlamasıyla tutuklanan AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un "geçici tedbir" olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan tutuklanan Ahmet Sungur hakkında yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kırıkkale ili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, hakkında 'irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22 Eylül 2025 tarih ve 2025/204 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

