AKP'li belediye başkanı İmamoğlu'na hakaretler yağdırdı

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, AKP'nin Başiskele 6. Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada hem muhalefeti hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Tahir Büyükakın muhalefetin her gün adalete saldırdığını öne iddia ederek, "Mahkemede olan konuda siyasilerin konuşması yargıya müdahale değil midir?" dedi.

"SEN AHMAKSIN"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hakaret davasına ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükakın, İmamoğlu'na 'ahmak' diyerek hitap etti. Büyükakın'ın tepki çeken ifadeleri şu şekilde oldu:

"Bir dakika durun düşünün hükümetin ne kabahati var. Durun düşünün Narin bebeğe hükümet ne yaptı? Ne yaptık ya ama ondan da dayak yiyoruz. Çünkü biz susuyoruz konuşmuyoruz ya.

Her gün adalete sallıyorlar. 'Türkiye’de adalet kalmamıştır' diyorlar.

Mahkemede olan bir konuda siyasilerin konuşması yargıya müdahale değil mi? İmamoğlu’nun bir ahmak davası vardı hatırlarsanız. 'Bana dava karar verirse' diyerek parmağını sallıyor.

Sayın İmamoğlu ben de sana söylüyorum. Sen ahmaksın. Eğer bu bir suç değilse bu bir hakaret değilse susman gerekiyor ama hakaretse dava açacaksın.

"BU MEMLEKETİ ONLARA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Öyle değil mi? İmamoğlu belediyeyle ilgili hiçbir şey söylüyor mu? Ona serbest bize yasak mı?

Ben susarsam kim konuşacak. Tam da konuşulması gereken zamanda neden susacağız? Bu memleketi onlara teslim etmeyeceğiz. Reisin yanında durmaktan vazgeçmek yok, asla yok, sonuna kadar yok. Kongremizin hepimize hayırlı olmasını diliyorum.”