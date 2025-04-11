AKP'li Belediye Başkanı, işçilere saldırdı

Dün Altındağ Belediye Başkanı AKP’li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin belediye yönetiminin haksız ve hukuksuz şekilde uyguladığı baskılara karşı işçilerin kurduğu direniş çadırıyla dalga geçtiğini gündeme gelmişti.
Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde, Tiryaki’nin “Belediyenin dışında çadır kurmuşlar. Memlekette çadır meraklısı çok demek ki” ifadeleri yer almıştı.
BAŞKAN İŞÇİLERE SALDIRDI
Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, AKP'li Tiryaki cuma namazına gittiği sırada belediyenin yanında çadırda eylem yapan işçilerin yanına uğradı.
"Çadırın derhal kaldırılmasını" isteyen Tiryaki, iddiaya göre işçilerle laf dalaşına girdi.
Tiryaki’nin çadırda bulunan işçilere fiziksel şiddet uyguladığı da iddia edildi.
İşte o anlar;