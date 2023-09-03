AKP'li Belediye Başkanı kardeşini böyle yumrukladı

AKP’li Belediye Başkanı Kamil Öz, arabasına zarar verdiği iddiasıyla kardeşine saldırıp yumrukladı.

AKP'li Belediye Başkanı kardeşini böyle yumrukladı

Manisa’nın Gölmarmara İlçe Belediye Başkanı AKP’li Kamil Öz, otomobiline çapayla zarar verdiğini iddia ederek kardeşi Mustafa Öz’e saldırıp yumrukladı.

Saldırı esnasında Mustafa Öz aldığı yumruk darbeleriyle sersemledi. Araya girenler Kamil Öz’ü olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

“NE ARADIN LAN BENİM ARABAMDAN”

Kamil Öz, kardeşi Mustafa Öz’e, “Ne aradın lan benim arabamdan? Bu arabaya neden vurdun, bu arabayı ne hale getirdi” diyerek saldırmaya başladı.

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“BUNUN KORUNACAK YANI VAR MI?”

Belediye Başkanını koruyan polisler, saldırı esnasında Kamil Öz’ü korumaya çalışınca videoyu çeken kadın, koruma polislerine tepki gösterdi.

Kadın, koruma polislerine, “Bunlar ne yapmaya geliyor. Bunun korunacak yanı var mı, bunu korumaya gelmişsin” dedi.

VİDEO’YU ÇEKEN KADINA HAKARET EDİP SALDIRDI

Kamil Öz, video’yu çeken kadına “Sen beni çekemezsin. Tüh Allah belanı versin” diyerek kadının elindeki telefona saldırdı.

“ARABANIN YARISI MUSTAFA ÖZ’ÜN”

Video’yu çeken kadın, Kamil Öz’e çizilen arabanın yarısının Mustafa Öz’e ait olduğunu iddia ederek, “Sen buraya ne yapmaya geldin. Arabanın Yarısı da Mustafa Öz’ün” dedi.

Kamil Öz ise Mustafa Öz’ün Elektrik parası ödemediğini iddia ederek arabanın kendisine ait olduğunu söyledi.

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