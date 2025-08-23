AKP’li belediye başkanı öyle bir soru sordu ki market çalışanı dondu kaldı

Kaynak: Haber Merkezi

AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, denetim yaptığı markette çalışana sorduğu soru ile dikkat çekti. Bahadır’ın sorusu karşısında çalışan ne diyeceğini şaşırdı.

Daha önce 36 bin liralık ayakkabısı ile pazarları denetleyen ve domates fiyatı nedeniyle esnafı azarlayan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın son hareketi sosyal medyanda gündem oldu. AKP’li belediye başkanı, bu sefer de denetlediği markette çalışanları azarladı.

Bahadır, "Buraları da denetliyoruz. Bakıyoruz, komşumuzu kandırmasın üç harfli, 13 harfli fark etmez. Bir tanesi diyor ki üç harflileri de denetlesene. Şu mesela tomurcuk çay, 69 liraya satıyorsun, size gelişi kaçtır?" dedi.

Soru karşısında ne yapacağını şaşıran market çalışanı ise "Onu biz bilemiyoruz" yanıtını verdi. Market çalışanını azarlayan Bahadır, "İsteyeceğiz, istiyoruz sizden. Çıkarın. Alış faturaları mağazalarda olsun" dedi. Çalışan da bunun üzerine "Merkeze bildiririz iletirler" ifadelerini kullandı.

