AKP’li Belediye Başkanı skandalı itiraf etti! Kartalkaya faciasının ardından…

Bolu'daki otel yangınının ardından dünyaca ünlü turizm merkezi Trabzon Uzungöl'de denetimlerde skandal ortaya çıktı. Denetimlerde, eksiklikleri tespit edilen bazı otel ve pansiyonlar kullanıma kapatıldı. AKP’li Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, "300'e yakın işletmemiz var. Bunların 169 tanesi bakanlık tarafından eksik belgeden ötürü kapatılmak üzere bizlere tebliğ edildi. 70 tanesini kapattık" sözleriyle acı tabloyu itiraf etti.

SKANDAL GİBİ: OTELLERİN ÇOĞUNDA EVRAKLAR EKSİK...

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını sonrası gözler, turizm tesislerine çevrildi. Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de yangın güvenliği tedbirleri ve turizm işletimlerinin belgelendirilmesi süreci kapsamında denetimlerde skandal ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bölgedeki 300'e yakın işletmenin 169'unda Turizm İşletme Belgesi olmadığı ve evraklarında eksiklik bulunduğu belirlendi. Çaykara Belediyesi ekipleri, ruhsatı olmayan, iş yeri açma belgesi bulunmayan ve tesislerinde eksiklikler saptanan aralarında otel ve pansiyonların yer aldığı 70 işletmeyi kullanıma kapattı. Belgelerin tamamlanması ve gerekli inşaat düzenlemelerinin yapılmasının ardından işletmelerin yeniden faaliyete geçeceği belirtildi.

'51'E YAKIN TURİZM İŞLETME BELGESİ OLMAYAN OTEL VAR'

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, ilçedeki işletmelerde denetimlerin arttığını belirterek, "Bolu'daki yangın canımız yaktı. Gönül arzu ederdi ki hiç olmasaydı. 1 yıldan beri yangın yönetmeliği noktasında, bakanlığın bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda denetimlerimizi sıklaştırmıştık ama son yangından sonra daha da sıklaştırdık. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, ilçe belediyesi, Çaykara Kaymakamlığı ortak koordineli olarak ruhsatsız işletmeleri 1 hafta önce kapatmaya başladık. Bu kapatma tamamıyla kapatma noktasında değil, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu doğrultusunda; işletme ruhsatı olup, bakanlıktan Turizm İşletme Belgesi almayan otellerimiz ve pansiyonlarımız var. Şu anda 51'e yakın Turizm İşletme Belgesi olmayan otel ve pansiyon var. Bunlar işletme ruhsatı almıştır, turizm işletme belgeleri bakanlıkta bekliyordur. Bakanlıktan geldikten sonra inşallah belgelerini ve işleme ruhsatlarını vermiş olacağız" diye konuştu.

'HİÇBİR İŞLETME RUHSATI OLMAYAN 19 İŞLETMEMİZ VAR'

Bakanlığın tespit ettiği 169 işletmeden 70'inin eksik belgeden dolayı kapatıldığını aktaran Başkan Tok, "9207 sayılı kanuna göre, hiçbir işletme ruhsatı olmayan, kapatmış olduğumuz 19 tane işletmemiz var. Onların da yapı kayıt belgeleri vardır. Belediyemize başvurdukları takdirde itfaiye yönetmeliğini ve eksikleri tamamlayarak, işletme ruhsatıyla beraber bakanlığa başvurup, Turizm İşletme Belgesi alıp faaliyetlerine başlayacaklar. Bakanlığın bize göndermiş olduğu 169 tane yapı vardı. Onların 70 tanesi bugün itibarıyla kapalı. Bunların yüzde 90'ı işletme belgesi alabilecek durumdadır. Şu anda kış şartları var. Yangın merdiveni, sensörü, yanmaz kapıları gibi inşaat faaliyetlerini devam ettiriyor. Bahar mevsiminin gelmesini de bekliyoruz. 3-4 ay içerisinde eksikleri tamamlayıp, kapatmış olduğumuz tüm işletmelerin belgelerini alıp turizm faaliyetlerine başlamış olacağız. Çaykara'da 300'e yakın işletmemiz var. Bunların 169 tanesi bakanlık tarafından eksik belgeden ötürü kapatılmak üzere bizlere tebliğ edildi. 70 tanesini kapattık. Kapatılan otellerin yüzde 90'ı eksik belgeden dolayı, bir kısmının da Turizm İşletme Belgesi bakanlıkta olduğu için işletme ruhsatı alamamışlardır" dedi.

'KÜÇÜK TEDBİRLERLE BİLE BÜYÜK ÖNLEMLER ALINABİLİR'

Uzungöl Turizmciler Derneği üyesi ve turizmci iş insanı Mehmet İnan da yeni sezona önlemleri artırarak başlayacaklarını söyledi. İnan, "Yaklaşık 2-3 senedir Uzungöl'deki işletmeler bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyesi tarafından denetleniyor. İşletmeler ivedilikle yangına uygunluk durumu ile ilgili rapor almaya çalışıyor. Bu konuda ciddi bir gayret var. Bazı işletmelerimiz yangın raporlarını yetiştiremedi. Onlar da hızlı bir şekilde bu raporları almaya çalışıyorlar. Uzungöl'de yapı itibarıyla çok katlı binalar yok. Oteller en fazla 3 katlı. Manzarasının güzel olması nedeni ile Uzungöl'de çoğu otelin odasında balkon da var. Yangına uygunluk konusunda küçük tedbirlerle bile büyük önlemler alınabilir. Kalan eksikler de inşallah hızlı bir şekilde tamamlanacaktır. Mühürlenen işletmelerimizde süreç kalıcı değil. İnşallah bütün işletmelerimiz yeni turizm sezonuna açık olacak. İnşallah ülkemizin hiçbir yerinde sorunlar yaşanmaz" diye konuştu.