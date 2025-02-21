AKP'li Belediye Başkanı şoför yeğenini belediye başkan yardımcısı yaptı

Ordu'da AKP'li Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar'ın yeğeni aynı belediyede belediye başkan yardımcısı oldu.

Gündoğar, daha önce şoförü olarak çalıştırdığı ardından Aybastı Belediyesi'nde özel kalem müdürü yaptığı yeğeni Ahmet Gündoğar'ı son olarak da Aybastı Belediye Başkan Yardımcısı görevine getirdi.

BirGün'e açıklamalar yapan İzzet Gündoğar'ın yeğeni Ahmet Gündoğar, başkan yardımcılığı görevini yalanlamazken, "Benim konuşmam doğru olmaz, açıklamayı belediye yapacaktır. Daha sonra konuşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

OCAY AYINDA ESKİ AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANINI MEMUR YAPMIŞTI

2025 yılının Şubat ayında Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi sekreterliğine AKP’li eski Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül getirilmişti. Emekli memur olduğu için fakülte kadrosuna geçmesi mümkün olmayan Gül için Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar tarafından 1 aylık kişiye özel memurluk kadrosu verilerek üniversiteye sekreter olması sağlanmıştı.