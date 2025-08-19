AKP’li Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi

Kaza, gece saatlerinde Ankara-Konya karayolu Gemecik Mahallesi kavşağında yaşandı.

Antalya’da yapılan hizmet içi eğitim seminerinden dönüş yolunda olan Zeki Kurtaran yönetimindeki 71 KE 271 plakalı otomobil, şoförünün yola çıkan eşeğe çarpmamak için direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, Belediye Meclis Üyesi Duran Sargın ve Keskin Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Zeki Kurtaran yaralandı.

Sağlık ekiplerince Cihanbeyli Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılar, buradaki müdahalelerinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne yönlendirildi.

Tedavi altına alınan 3 kişinin de genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.