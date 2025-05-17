AKP’li Belediye Başkanı ve yardımcıları işçiye saldırdı iddiası: Ölümle tehdit ettiler

AKP’li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve yardımcılarının, dün bir belediye işçisini darbettiği öne sürüldü. Yüzünde morluklar oluşan işçi, yaşadıklarını sosyal medyada paylaşarak, "Dayak yedim. Beni öldürmekle tehdit ettiler" dedi.

Ankara’da Altındağ Belediye Başkanı AKP’li Veysel Tiryaki’nin işçilerle imzalanan ek protokolü yok sayarak yan haklarını kıstığı ve işçilere düşük ücret teklif ettiği öğrenildi.

Belediye ile iktidara yakın Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca, işçiler hakkını aramaya başladı. Tiryaki, eylemlerin ardından işçileri sendikadan istifaya zorladı.

İstifa etmek istemeyen işçilerin önce maaşlarını düşük yatıran Tiryaki, ramazan ayında sendikalı 46 işçiyi işten çıkardı. İşçiler, belediye binası önüne çadır kurdu. Belediye meclis toplantısında önce işçilerin kurduğu çadırla “Memlekette çadır meraklısı çok demek ki” diyerek dalga geçen Tiryaki, 11 Nisan’da işçilerin çadırına saldırdı. Direklerinde Türk bayrağı sarılı olan çadırı başkan yardımcılarıyla birlikte tekmeleyerek yıkan Başkan Tiryaki, Sendika Şube Başkanı Recep Dere’ye de yumruk attı.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

İşçilere şiddet gösteren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin tavrına yönelik AKP’den herhangi bir açıklama gelmezken, dün bir belediye işçisinin daha, Tiryaki ve yardımcıları tarafından darbedildiği öne sürüldü. Veysel Tiryaki ile yardımcıları tarafından görüşmeye çağrıldığını ve dayak yediğini iddia eden Muhammed Sadık Erdoğan adlı işçi, "Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve başkan yardımcıları tarafından dövüldüm. Beni öldürmekle tehdit ettiler" dedi.

Taşeron Belediye İşçileri Birliği'nin (TABİB) sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, işçi Erdoğan'ın yüzünde morluklar olduğu görüldü.