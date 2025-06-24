AKP'li belediye başkanı vuruldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
AKP'li belediye başkanı vuruldu

Darıca Belediyesi'nde silah sesleri duyuldu. Bir zabıta personeli, tabanca ile başına ateş etti. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise kolundan vuruldu.

Darıca Belediyesi'nde bir zabıta personeli, tabanca ile başına ateş etti. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise kolundan vuruldu.

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ZABITA PERSONELİ KAFASINA SİLAH DAYADI

Başkan Muzaffer Bıyık ile konuşmak için belediye binasına gelen bir zabıta personeli, yanında bulunan tabancayı kafasına dayayarak ateş etti.

Tabancadan çıkan kurşun, Başkan Muzaffer Bıyık'ın koluna da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan zabıta memuru ve Muzaffer Bıyık, ilk müdahelelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Zabıta personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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MUZAFFER BIYIK KİMDİR?

1977 Kocaeli doğumlu olan Muzaffer Bıyık ilk, orta ve lise öğrenimini Darıca’da tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu. AKP'nin kuruluşundan bu yana Ekonomik İşler Başkanlığı, İlçe Teşkilat Başkanlığı ve çeşitli görevler üstlendi.

2009 – 2018 yılları arasında Darıca İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. Bu dönem de üç ilçe kongresi geçirerek 8 ayrı seçim ve referandumu başarı ile yönetti. 49 yıldır Darıca’da gıda sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde 10 yıldır yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır.

Aslen Kastamonulu evli ve 3 çocuk babasıdır.

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