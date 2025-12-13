Sözcü'de yer alan habere göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayı meclis toplantısı düzenlendi. Başkan Tahir Büyükakın’ın yönettiği toplantıda Kandıra Akçakese’ye yapılması planlanan çöp tesisinin imar planı görüşmeleri en hararetli tartışmalara sahne oldu. Belediye meclisine gelerek tepki gösteren vatandaşlar, hem Büyükşehir hem de Kandıra Belediye Başkanlarını istifaya çağırdı.

'BEDEL HALKA ÖDETİLİYOR'

Toplantıda Kocakaymaz, Pirceler ve Akçakese bölgelerini kapsayan çevre düzeni ve imar planı değişiklikleri İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda meclisin gündemine taşındı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği oturumda, tepkiler sık sık sloganlarla dile getirildi. İYİ Parti Meclis Üyesi İlhami Bayrak, projeye tepki göstererek, “Vatandaşın dahil edilmediği projelerin hizmet olarak sunulmasını doğru bulmuyorum. Şehirler amaçsızca büyütülüyor ve bunun bedeli halka ödetiliyor. Kandıra’ya bu şekliyle bir hayır gelmeyeceğini düşünüyoruz. 45’inci maddeye ret vereceğiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ENDİŞELER İÇİN 'YERSİZ' DEDİ

Eleştirilere yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise projeye dair bilgilendirme yapılmadığı yönündeki iddiaları reddederek şunları söyledi:

“STK’lar, muhtarlar ve ilgili odalarla defalarca görüştük. Benzer tesislere yapılan teknik gezilerde koku gibi endişelerin yersiz olduğu görüldü. Ancak süreç siyasallaşınca konu başka mecralara çekildi. Toplantılarda muhtarlara ‘Havaya, suya, toprağa zararı olmadığını bilseniz razı olur musunuz?’ diye sordum, ‘Yine istemeyiz’ dediler. Bu aslında teknik değil, tamamen sosyal bir tepki.”

MECLİSTE PROTESTO

Kandıralılar, tesisin çevreye olası zararlarına karşı tepkilerini sürdürürken, her iki belediye başkanına yönelik istifa çağrıları sosyal medyada ve meclis toplantısı sırasında sıkça dile getirildi. Vatandaşlar, projenin iptal edilmesini ve sürecin yeniden değerlendirilmesini talep ediyor.