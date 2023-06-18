AKP’li belediye başkanından isçilere seçim talimatı: Ben size ekmek verdim. Sahip çıkma sırası sizde

AK Partili Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, 4 yıllık görev süresinde işe aldığı personelle belediyede toplantı yaptı. Alan'ın belediye personelinden yerel seçimler öncesinde kendisi için çalışmalarını istediği iddia edildi.

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre; yerel seçim için çalışmalarına başladığını ifade eden Selim Alan, "Ben size ekmek verdim. Size ekmek verene sahip çıkma sırası sizde" dedi.

Erdoğan'a sözünün olduğunu söyleyen Alan, işçileri sosyal medyada kendisi için çalışmaya şu sözlerle çağırdı:

"Bugünden itibaren yerel seçim startını veriyoruz. Cumhurbaşkanımıza yüzde 60 ile kazanma sözü verdim. Bunun için benim ve belediyemizin sosyal medya iletilerini beğenin ve paylaşın. Eleştiren gazetecilere ve vatandaşlara cevabı anında yapıştırın."

400 PERSONELE YOKLAMA

Kendisinin işe aldığı yaklaşık 400 personeli birim birim makamına çağıran Alan, toplantı başında yoklama yaparak gelmeyen işçilerin mazeretini sordu.

Konuşmasına, "Bugünden tezi yok yerel seçim startını veriyoruz" diyerek başlayan Başkan Alan, "Hepinizin işe girişine ben onay verip, ben imza attım. Hiçbir şey istemedik sizden. Artık önümüzdeki 9 aylık süreçte açık, aleni destek istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza yüzde 60'la kazanmak için söz verdik. Allah'ın izniyle daha da fazlasıyla alırız" dedi.

"HEPİNİZİN İŞE ALINMASINA BEN İMZA ATTIM. TERSİNİ DÜŞÜNMEK BİLE İSTEMİYORUM"

Cumhurbaşkanının kendilerine, "Önce insanı sonra parayı son olarak algıyı yöneteceksiniz" dediğini hatırlatan Alan, "Aranızda sosyal medya kullanmayan var mı? Doktor Ömer Selim Alan ve Zonguldak Belediyesi sayfalarımız var. Bunları takip edeceğiz, beğeneceğiz, paylaşacağız. Ne yazık ki algıda zayıfız. Yaptığımızı anlatmakta sorun yaşıyoruz. Bugün itibarıyla sizin için de seçim başlamış oldu. Bizi Facebook'ta, Instagram'da eleştiren, negatif bir şey yazanın altına yorumu yapıştıracaksınız. Küfür etmeden kavga etmeden '10 senedir CHP'nin yaptığı bir şey söyleyin' bana yazacaksınız. Cevap bile veremeyecek. Hepinizin işe alınmasına ben imza attım. Tersini düşünmek bile istemiyorum" şeklinde konuştu.

'OĞLUNU, KIZINI İŞE ALAMADIĞIMIZ İÇİN BOŞ BOŞ KONUŞANLARA CEVABI YAPIŞTIRIN'

Hiçbir dönemde kendi döneminde olduğu kadar Roman vatandaşın ise girmediğini söyleyen Alan şöyle devam etti:

"Bugüne kadar her zaman yanınızda olmaya çalıştım. Gücümüz yeterse yarın daha da çok olacağım. Sizlerin her anlamda bize destek olduğunu biliyorum. Bugüne kadar 1 destekse, 10 destek istiyoruz.

Biz yarından itibaren seçim çalışmalarına başlayacağız.

Sizler de bizim arkamızda itici güç olun. Oğlu-kızı işe giremediği için boş boş konuşanlara cevabını vereceksiniz. Bundan sonra seçimi düşünerek hareket edeceğiz.

Bu belediyede kapıya tekme atana büfe vermişler. Beni bilen bilir. Cesareti olan gelsin. Onun için sizden destek bekliyorum. Kapıya her gün 150 kişi gelir benden iş ister. İşe alım yapacağımız duyuldu.

Bir haftada bin 500 kişi geldi buraya. Böyle bir durumdayken biz sizleri işe aldık. Hepsine ben imza attım. Bir gün ne hakkınızı gasp ettim ne maaşınızı eksik ödedim. Sıra sizde.

Destek verip, ekmek verene destek olma zamanı geldi.

Hepinize çok güveniyorum. Bizim için yerel seçim başlamıştır sizin için de bugün itibariyle başladı. Bu kapıdan çıktıktan sonra belediyemizi ve belediye başkanımızı koruyup kollamak sizin göreviniz."