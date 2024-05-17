AKP'li belediye başkanının babası affedildi. İki Saadet Partili müşahidi öldürmüş müebbet hapis cezası almıştı

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AKP'li belediye başkanının babası affedildi. İki Saadet Partili müşahidi öldürmüş müebbet hapis cezası almıştı
Malatya’nın Pütürge ilçesinde, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçiminde Saadet Partili 2 müşahidi öldürenlerden AKP'li Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ün babası Hacı Sülük’ün aldığı müebbet hapis cezası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedildi.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen Mahalli İdareler seçiminde Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen olayda, yaşlı bir çiftin kabine girip oy kullanmak istemesi üzerine çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüşmüş ve Saadet Parti müşahitleri olan Hasan ve İlyas Aktaş, silahla vurularak hayatlarını kaybetmişti.

99bb.webpOlayın ardından, AKP’li Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük’ün babası Hacı Sülük, kardeşi O.S., yeğenleri H.Ö.S, A.S. ve M.S. yakalanmış ve güvenlik gerekçesiyle Kırşehir’de yargılanmışlardı. Yargılama sonucunda, Hacı Sülük ve yakın akrabaları, 2'şer kez müebbet hapis cezası ve bir kişiyi yaralamaktan 2 yıl 8 ay 15'er gün hapis cezası almıştı.

Daha sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Hacı Sülük'ün cezası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararnameyle tamamen affedildi. Söz konusu kararnamede, Hacı Sülük'ün affedilmesine, "Sürekli hastalık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3'üncü Adli Tıp Kurulu'nun raporu" dayanak gösterildi.

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