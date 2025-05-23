AKP'li belediye başkanıyla el sıkıştı! Cumhurbaşkanlığında adı geçiyordu...

AKP’li İstanbul Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu meclis oturumunda oy çokluğuyla AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başkanı olduğu Dünya Etnospor Konfederasyonu ile yapılacak protokollerde tam yetki verildi.

ESENLER BELEDİYESİ VE ETNOSPOR İŞBİRLİĞİ

BirGün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre; Esenler Belediyesi’nde Meclis’in mayıs ayı oturumunda yeni yetki kararları alındı. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu başkanlığında toplanan oturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu ve adı bir süredir Cumhurbaşkanlığı için geçen Bilal Erdoğan’ın başkanı olduğu Dünya Etnospor Konfederasyonu ile yapılacak protokollerde tam yetki verildi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Belediye Meclisi'ne sunulan ilk teklifte, Dünya Etnospor Konfederasyonu ile işbirliği protokolü yapılması ve bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Yaşar’a ayrı ayrı imza yetkisi verilmesi talep edildi. Teklifte, 22-25 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek 7. Etnospor Kültür Festivali’ne Esenlerli gençlerin katılımının sağlanacağı aktarıldı. Söz konusu teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.