Festivaller ‘ahlaksızlık’ gerekçesiyle yasaklanırken... AKP’li belediye başkanları pavyonda alemde

İktidar partisi AKP’ye yönelik iddialar bitmiyor…



TamgaTürk'te yer alan habere göre, AKP’li Hakkari Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ile AKP’li Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu’nun pavyonda alem yaptığı iddia edilen bir video yayınlandı.



Sosyal medyada gündem olan görüntülerde ikili, "vur patlasın, çal oynasın" bir şekilde kadınlarla dans ederken masadaki rakı kadehleri de dikkat çekiyor.



Öte yandan bir süre önce Dündar'a ait olduğu iddia edilen bazı özel görüntüler ortaya çıkmıştı. Dündar'ın eğlence görüntülerinde "Halka hizmet hakka hizmettir" ifadesiyle parti sloganlarını tiye alınması dikkat çekmişti. O eski görüntüler ise şöyle:





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