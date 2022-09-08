8 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Festivaller ‘ahlaksızlık’ gerekçesiyle yasaklanırken... AKP’li belediye başkanları pavyonda alemde

Festivaller ‘ahlaksızlık’ gerekçesiyle yasaklanırken... AKP’li belediye başkanları pavyonda alemde

Canlı müziğe getirilen gece 1 sınırı, festivallere getirilen yasaklar, içkiye yapılan fahiş vergi uygulamalarıyla Türkiye’de eğlence sektörüne büyük darbe indiren AKP iktidarı, iki üyesine ait olduğu iddia edilen bir videoyla çalkalanıyor. Hakkari Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ile Yüksekova'ya bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'ya ait olduğu öne sürülen görüntülerde ikili pavyonda dans ediyor.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 13:21
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 13:23
Takip Et

AKP’li belediye başkanları pavyonda alemde. Festivaller ‘ahlaksızlık’ diye yasaklanıyordu...

Festivaller ‘ahlaksızlık’ gerekçesiyle yasaklanırken... AKP’li belediye başkanları pavyonda alemde
+
Aa
-

İktidar partisi AKP’ye yönelik iddialar bitmiyor…

TamgaTürk'te yer alan habere göre, AKP’li Hakkari Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ile AKP’li Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu’nun pavyonda alem yaptığı iddia edilen bir video yayınlandı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde ikili, "vur patlasın, çal oynasın" bir şekilde kadınlarla dans ederken masadaki rakı kadehleri de dikkat çekiyor.

Öte yandan bir süre önce Dündar'a ait olduğu iddia edilen bazı özel görüntüler ortaya çıkmıştı. Dündar'ın eğlence görüntülerinde "Halka hizmet hakka hizmettir" ifadesiyle parti sloganlarını tiye alınması dikkat çekmişti. O eski görüntüler ise şöyle:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

OOOOOOO...
8.09.2022 14:20
Kuran da okurum eğlenceye de giderim. Hem de Kuran’ı Arapça okurum, 5 vakit namazımı kılarım. Ama davete gidip viskimi de içerim. Semra Özal  
 
The İMAM.
8.09.2022 14:06
"Semra Özal: Türkiye'ye laikliği Turgut Bey getirdi, namaz da kılardım, viski de içerdim 01:16, 8 Ocak 2018"  
 
M.TÜRK
8.09.2022 14:05
bunların topu müptezel  
 
TÜM YORUMLAR (10)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
1
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
2
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
3
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
4
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti: AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'ndan lüks yat açıklaması
5
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti: AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'ndan lüks yat açıklaması
﻿Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Aşıklar Bayramında tartışma yaratan sahne
6
﻿Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Aşıklar Bayramında tartışma yaratan sahne
﻿Zeynep Bastık süper mini şortunun düğmelerini açarak poz verdi
7
﻿Zeynep Bastık süper mini şortunun düğmelerini açarak poz verdi
﻿Luyindama'nın yeni takımı belli oldu
﻿Luyindama'nın yeni takımı belli oldu
﻿Luyindama'nın yeni takımı belli oldu
﻿Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Kas ağrıları ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Uzmanı açıkladı
﻿Kas ağrıları ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Uzmanı açıkladı
﻿Kas ağrıları ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Uzmanı açıkladı
﻿Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık
﻿Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık
﻿Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık
﻿Afyonkarahisar Çay SYDV personel alacak
﻿Afyonkarahisar Çay SYDV personel alacak
﻿Afyonkarahisar Çay SYDV personel alacak
﻿Uyuyan kediyi pitbull öldürdü 
﻿Uyuyan kediyi pitbull öldürdü 
﻿Uyuyan kediyi pitbull öldürdü 
﻿Bursa Binted İmar cankurtaran alacak
﻿Bursa Binted İmar cankurtaran alacak
﻿Bursa Binted İmar cankurtaran alacak
﻿Beşiktaş'ın yeni transferlerinin forma numaraları belli oldu
﻿Beşiktaş'ın yeni transferlerinin forma numaraları belli oldu
﻿Beşiktaş'ın yeni transferlerinin forma numaraları belli oldu
﻿Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
﻿Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
﻿Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
﻿Pedodontist Yılmaz: Süt dişleri düşeceği zamana kadar korunmalı
﻿Pedodontist Yılmaz: Süt dişleri düşeceği zamana kadar korunmalı
﻿Pedodontist Yılmaz: Süt dişleri düşeceği zamana kadar korunmalı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.