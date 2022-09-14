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AKP’li belediye başkanlarının pavyonda alem yaptığı görüntülere erişim engeli

AKP'li Hakkari Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, bir grup kadınla evde alkol alıp eğlendiği ve AKP’li Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ile birlikte pavyonda alem yaptığı görüntülere erişim engeli kararı aldırdı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 15:43
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AKP’li belediye başkanlarının pavyonda alem yaptığı görüntülere erişim engeli

AKP’li belediye başkanlarının pavyonda alem yaptığı görüntülere erişim engeli
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Canlı müziğe getirilen gece 1 sınırı, festivallere getirilen yasaklar, içkiye yapılan fahiş vergi uygulamalarıyla Türkiye’de eğlence sektörüne büyük darbe indiren AKP iktidarı, iki üyesine ait olduğu iddia edilen bir videoyla çalkalanıyor. Hakkari Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ile Yüksekova'ya bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'ya ait olduğu öne sürülen görüntülerde ikili pavyonda dans ediyor.

İktidar partisi AKP’ye yönelik iddialar bitmiyor…

TamgaTürk'te yer alan habere göre, AKP’li Hakkari Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ile AKP’li Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu’nun pavyonda alem yaptığı iddia edilen bir video geçen hafta yayınlandı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde ikili, "vur patlasın, çal oynasın" bir şekilde kadınlarla dans ederken masadaki rakı kadehleri de dikkat çekiyor.

Öte yandan bir süre önce Dündar'a ait olduğu iddia edilen bazı özel görüntüler ortaya çıkmıştı. Dündar'ın eğlence görüntülerinde "Halka hizmet hakka hizmettir" ifadesiyle parti sloganlarını tiye alınması dikkat çekmişti.

Erişim engeli

AKP'li Hakkari Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, bir grup kadınla evde alkol alıp eğlendiği ve AKP’li Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ile birlikte pavyonda alem yaptığı görüntülere erişim engeli kararı aldırdı.


 

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