AKP’li belediye Ebrar’ı fotoğraftan çıkardı. AKP’li troller hedef göstermişti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşacak. Türkiye tek yürek oldu ancak AKP'li Beyoğlu Belediyesi fotoğraflı paylaşımında Ebrar Karakurt'a yer vermedi.

Belediyenin Sırbistan’a karşı oynanacak final maçını dev ekranda yayınlayacağını duyurduğu görselde iki isim yer almadı. Bunlardan bir tanesinin gericilerin hedefinde olan Ebrar Karakurt olması sansür konusunu akıllara getirdi. Fotoğrafta yer almayan diğer isim ise Hande Baladın.

AKP'Lİ TROLLER HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt sık sık AKP’li troll hesapların hedefinde yer alıyor. Son olarak “Abdülhamid Denge” isimli troll hesap milli voleybolcuyu hedef almış ve Ebrar ise “Boş yapma Abdülhamid” yanıtı vermişti.

AKP’li troll hesaplar sonrasında olayı farklı boyutlara taşımaya çalışa da çok sayıda vatandaş milli voleybolcuya destek olmuştu.