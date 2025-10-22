Uğur Mumcu Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir inşaat firması ile ilgili 7 vatandaşın Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’na ayrı ayrı suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Dilekçelerde, inşaatların “imar kanununa aykırı biçimde” yürütüldüğü iddia edilid.

"MENEMEN BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN İNŞAAT RUHSATI USULSÜZDÜR"

Vatandaşlar, suç duyurusu dilekçelerinde şu ifadelere yer verdi:

“Komşu parselimizde yapılan inşaat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasa ve yönetmeliklerine aykırı olarak planlı alanlar imar yönetmeliği, 3194 sayılı imar kanunu ve ekleri ile yönetmeliklerine aykırı olarak yapılmaktadır. İzmir basınında son zamanlarda sürekli olarak imar usulsüzlükleri ile gündeme gelen Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen inşaat ruhsatı usulsüzdür. Zira projenin mimari, statik, elektrik, mekanik, jeoloji, jeofizik, geoteknik ve asansör gibi tüm projeler hakkında yüzlerce dava dosyası bulunan teknik bilgisi yetersiz bir lise mezunun tarafından imzalanmıştır. Belediyedeki memur mühendis ve mimarlar imzalamamıştır. Bu parselin tapu alanı 324 metrekaredir. Bölgemizin imar durumu taks 0.40 kaks ise 1.6 dır. Bu haliyle maksimum 600 metrekare inşaat alanı olması gerekirken bu parsele 1350 metrekare inşaat alanı verilmiştir. Bu durum ortada devletin makamlarında kimselerin usulsüz ve zimmet karşılığında devletin makamlarını kullandıklarını gösteriyor."

"MÜTEAHHİT FİRMALAR VATANDAŞLARI TEHDİT EDİYORLAR"

Suç duyurusunda, “Müteahhit firmalar vatandaşları tehditler ediyorlar. Benimde bulunduğum tüm komşu parsellere olan çekme mesafelerine uyulmadan, yol çekme mesafelerine uyulmadan haksız zenginleşmeye giderek fazladan bağımsız bölümler inşa edilmesine müsaade edilmiştir. Çocuklarım ve torunlarım artık evlerinde güneş göremeden yaşamak mecburiyetinde kalacaklar. Sokaklarımızda araç park yerleri kalmayacak. Çünkü Menemen Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bu rant ve yolsuzlukların merkezi haline gelmiştir” ifadelerine yer verildi.

"RÜŞVET KARŞILIĞI RUHSAT VERİLDİ" İDDİASI

Vatandaşlar, Menemen Belediyesi tarafından “rüşvet karşılığı ruhsat verildiği” öne sürüldü. Şu taleplerde bulunuldu:

“Bu yapıya ait inşaat ruhsatı da tek bir kişi tarafından imzalanarak onaylanmıştır. Bu yapı devletinin kanun ve kurallarına uygun yapı inşa eden vatandaşları olarak bizlere haksızlıktır. Kanunsuzluktur. Bu kadar küçük bir parsele binlerce metrekare inşaat alanı neden ve niçin verilmiştir? Bu ilçede rüşvet karşılığı bu tür yapılara belediye tarafından ruhsat verildiği iddiaları her yerde konuşuluyor. Bu yapının imar planlarına göre incelenerek ivedi olarak durdurulmasını yapı denetim ve ilgili belediye yetkilileri hakkında yasal işlem başlatılmasını arz ve rica ederim.”

Menemen’deki imar tartışmaları, geçtiğimiz haftalarda CHP’li Meclis Üyesi Uygar Kanmış’ın meclis toplantısında AKP'li Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’a yönelik imar planının uygulanmadığını ve 20 dairelik yere 140 daire inşa edildiğini iddia ederek, "babanızın hayrına izin vermiyorsanız rüşvet var demektir" sözleriyle başlamıştı.