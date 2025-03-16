AKP'li belediye meclis üyesine silahlı saldırı! Aracı kurşun yağmuruna tutuldu

Şanlıurfa Birecik'te, evine doğru giden AKP Belediye Meclis Üyesi Mahmut Dirier'in aracına silahlı saldırı düzenlenirken, Dirier'in yara almadığı bilgisi alındı. Drier'e saldırıyı gerçekleştirenler aranıyor.

Olay, gece saatlerinde Birecik'in Kural Mahallesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, sahur vakti evine gitmekte olan ve yola konulan taşlar nedeniyle hızını düşürmesi sağlanan Mahmut Dirier'in kullandığı 45 ED 094 plakalı hafif ticari araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Aracına çok sayıda mermi isabet eden Diner, saldırıyı yara almadan atlatırken, şüpheli veya şüpheliler ise kaçtı. Diner'in ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı