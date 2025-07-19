AKP’li belediye Melih Gökçek’e özendi: 30 bin nüfuslu belediye 11 milyon 890 bin lira harcayacak

Erzurum’un 30 bin nüfuslu Hınıs ilçe Belediyesi, kent meydanını yenileyecek, saat kulesi ile ilçe girişine iki adet de kapı yaptıracak. Altın rengi harflerle “Hınıs’a hoş geldiniz” yazılı kapılarda kubbeler de olacak. Belediye kasasından 11 milyon 890 bin TL çıkacak.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, AKP’li Hınıs Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kent meydanının yenilenmesi ve saat kulesi yapılması, ilçe girişlerine de iki adet giriş kapısı yapım işi için 19 Haziran 2025’te ihale düzenledi. İhale sonucu üç ay sürecek tadilat ve yapım işleri için 17 Temmuz 2025’te 11 milyon 890 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Altın rengi yazılar ve varaklarla süslenecek kapılar, karayolları mevkii ve Hınıs girişi öğretmenevi önüne yapılacak. Kapılarda “Hınıs Belediyesi” ile “Hınıs’a hoş geldiniz” yazıları yer alacak.

AKILLARA MELİH GÖKÇEK GELDİ

AKP’li belediyenin dev harcaması akıllara Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’i getirdi. AKP’li belediyeleri arasında ilk kapıları yaptıran Gökçek, kentin girişlerindeki 5 adet kapı ve 2 saat kulesi için 2013 yılında 26 milyon 160 bin TL ödedi. Gökçek sonrası AKP’li bazı belediyeler kentin girişine kapı yaptırmak için milyonlarca lira ödemişti.