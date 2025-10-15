AKP'li Çukurca Belediyesi, yol, kaldırım ve peyzaj düzenlemeleri için düzenlediği ihaleyle gündemde. Kamu ihalelerinde yalnızca afet, salgın gibi olağanüstü hallerde kullanılması gereken 21/b pazarlık usulüyle yapılan ihale, tartışmalara yol açtı. 11 Eylül 2025’te gerçekleştirilen ihalede, yaklaşık 8 milyon 312 bin TL’lik maliyet üzerinden sadece Kale Evleri İnşaat firmasına davet gönderildi.

Sözcü'nün haberine göre, ihale, 7 milyon 956 bin 93 TL bedelle bu firmaya verilirken, sözleşme 24 Eylül’de imzalandı. İşin tamamlanma süresi ise sadece 50 gün olarak belirlendi. Kamuoyuna duyurulmadan, şeffaflıktan uzak bir şekilde yürütülen süreç, “peyzajın acil durum gibi gösterildiği” eleştirilerine neden oldu. Uzmanlar, planlı bir çalışmanın afet kapsamına alınarak 21/b usulüyle ihale edilmesinin, kamu kaynaklarının doğru kullanılmadığına işaret ettiğini belirtiyor.

Çukurca Belediyesi’nin bu yöntemi tercih etmesi, ihale süreçlerinde rekabetin sağlanması ve şeffaflık ilkelerine aykırı bulundu. Yerel kaynaklar, belediyenin daha önce de benzer usullerle ihaleler düzenlediğini, bu durumun bölgede kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili güven sorununu derinleştirdiğini ifade ediyor. Kamu İhale Kanunu’na göre, 21/b usulü yalnızca öngörülemeyen acil durumlarda devreye alınmalı.

Ancak Çukurca’daki peyzaj çalışmasının bu kapsamda değerlendirilmesi, kanunun ruhuna aykırı bulundu. İhalenin tek firmaya verilmesi, rekabet ortamının oluşmamasına ve maliyetlerin şeffaf bir şekilde denetlenememesine yol açtı. Konuyla ilgili belediyeden henüz resmi bir açıklama gelmedi.