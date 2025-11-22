Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bilgiç, ‘Ağır Bakım arazisinde rant iddiası’ haberini yapan 56 yıldır yayın hayatını sürdüren Merhaba gazetesini tehdit etti.

Olay, Konya Gazeteciler Cemiyeti'nin (KGC) yönetim kurulu toplantısında patlak verdi.

Toplantıya konuk olarak katılan Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bilgiç'in sözleri, gazetecileri hedef aldı.

Merhaba Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve KGC Yönetim Kurulu Üyesi Halid Şen, konuya ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı.

Şen'in açıklaması şu şekilde:

"Geçtiğimiz günlerde, Konya Gazeteciler Cemiyeti’nin Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bilgiç, kendi talebi üzerine konuk edilmiştir. Bilgiç bu toplantıda, Tank Taburu arazisi olarak bilinen arazinin konuta açılması ve bir kısmının satışıyla ilgili bir siyasi partinin basın açıklamasını ve bir milletvekilinin Meclis’te yaptığı konuşmaları içeren haberleri gerekçe göstererek ‘Merhaba Gazetesi’ne artık reklam vermeyeceklerini’ söylemiştir. Bununla da yetinmeyip 3 gazetenin adını sayarak, ‘Son günlerde eleştirel haberler yapmaya başladınız’ demiş ve reklam kesme iması ve tehdidinde bulunmuştur.

Öncelikle Belediye’de çalışan bir memurun böyle talihsiz bir konuşmayı 75. yılını dolduran Konya Gazeteciler Cemiyeti çatısı altında yapabiliyor olması, basın tarihine kara bir leke olarak yazılacaktır.

Kamu yararı gözetilerek yapılan, bir haber gerekçe gösterilerek, kamu kaynaklarının, reklam gücünün, keyfi olarak, ‘Ben istedim öyle oldu’ mantığıyla basın kuruluşları üzerinde tehdit olarak kullanılması kabul edilemez.

Bu yıl 56. yaşını kutlayan Merhaba Gazetesi’nin ilk defa reklamları kesilmiyor. Reklam tehdidiyle bizi susturamazsınız. Daha önce, yine kamu yararı gözetilerek yapılan haberlerimiz nedeniyle aynı kurum tarafından reklamlarımız kesilmişti. Bunları da önümüzdeki günlerde dile getireceğiz. Netice olarak bugün Konya yerine İstanbul’da “Gel” çağrısı ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay’ın katılımı ile Şeb-i Arus tanıtım programı düzenlenmiş, 50’ye yakın gazetecinin katıldığı programa Merhaba Gazetesi, merhabahaber.com ekibi davet edilmemiş, ‘Gelmeyin’ denilmiştir. Önümüzdeki günlerde gazete ve internet sitelerinde yayınlanacak reklamlar ise “Merhaba” hariç olarak dağıtılmıştır. Bu üzücü olayla ilgili kişilerden, Merhaba ve Konya Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden özür dilemesini bekliyor, yanlış karardan dönüleceğine inanıyoruz.”