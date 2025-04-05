AKP'li belediyeden dev zam! Yurttaşlara kötü haber

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
AKP'li belediyeden dev zam! Yurttaşlara kötü haber

AKP'nin yönettiği Kayseri'de toplu ulaşıma 6 ay içerisinde 2. defa zam yapma kararı alındı.

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 38,6 oy ile seçilen AKP'li Memduh Büyükkılıç yönetimindeki büyükşehir belediyesi 6 ay içerisinde ulaşıma bir kere daha zam yapma kararı aldı.

En son 30 Eylül tarihinde toplu taşımaya zam yapma kararı alan belediye yönetimi ikinci defa zam yapma kararı aldıklarını duyurdu. Bir önce yapılan zamda şehir içi ulaşımda tam bilet 16,50 liradan 20 liraya yükseltilmişti.

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Dün Kayseri UKOME tarafından yapılan açıklama ile şehir içi ulaşıma yeniden zam geldiği duyuruldu. Yeni zam ile beraber 16,50 liradan 20 liraya yükselen bilet fiyatı artık 25 liradan satılacak.

Bununla beraber yeni tarifeye göre, tam bilet 25 TL, indirimli bilet 13,75 TL ve aylık 150 biniş hakkı bulunan indirimli abonman bilet 375 TL (1 biniş 2,5 TL), yine aylık 150 biniş hakkı bulunan tam abonman bilet ise 1.080 TL (1 biniş 7,2 TL) olarak belirlendi.

Halk TV'deki habere göre zamlı fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağı bilgisi aktarıldı. Yapılan son zam ile beraber son altı ayda yapılan zam oranı yüzde 85 oldu.

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