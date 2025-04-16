AKP’li belediyeden milyonluk şaibeler! 463 milyon TL’lik ihaleden seçim kampanyası için sosyal yardım bütçesi kullanımına

AKP yönetimindeki Arnavutköy Belediyesi’nin denetim raporu, milyonlarca liralık ihalelerdeki usulsüzlük iddialarını ortaya koydu. Gerçek Gündem’den Rıfat Kırcı’nın haberine göre Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Üyesi Ferhat Arslan’ın hazırladığı rapor, sosyal yardım bütçesinin kullanımı, araç kiralama ve deprem çadırı alımı gibi konularda ciddi soru işaretleri barındırıyor. Kanal İstanbul tartışmalarıyla sıkça anılan ilçede, muhalefetin rapora eklediği şerh dikkat çekiyor.

SOSYAL YARDIM İHALESİ SEÇİM ÖNCESİ GÜNDEMDE

Rapora göre sosyal yardım için ayrılan bütçe yerel seçimlerin hemen öncesinde kullanıldı. Üstelik sosyal yardım için yapılacak mal alım ihaleleri şeffaf şekilde yürütülmedi.

Buna göre ‘Sosyal yardım için beyaz eşya ve mobilya alımı’ ihalesi seçimden hemen önce 7 Mart 2024 tarihinde imzalandı. İhalede deprem, sel gibi olağanüstü durumlar için hazırlanan pazarlık usulünün 21/f maddesi kullanıldı. Sözleşmede 2 milyon 18 bin liralık bir fiyat biçilirken çamaşır makinesi, buzdolabı gibi ürünlerde yüksek fiyatların belirlendiği tespit edildi. İhaleyle ilgili tüm dokümanlar yayımlandı.

DEPREM ÇADIRI ALIMINDA “OLAĞANÜSTÜ HAL” TARTIŞMASI

Arnavutköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 20 Şubat 2024 tarihinde imzaladığı deprem çadırı alım ihalesi de şaibelere konu oldu. Deprem çadırı alımı için yapılacak ihalede ‘olağanüstü hal’ maddesi kullanıldı. Ortada bir deprem olmamasına rağmen bu maddenin kullanılması raporda şu şekilde yer aldı:

“Pazarlık usulünün gerekçesi olarak ‘afet ve acil durum hazırlıkları’ belirtilmiş olsa da, ihale belgelerinde bu hazırlığın somut zamanlaması, aciliyeti ve afet bölgesi ihtiyacı detaylandırılmamıştır. Oysa 21/f maddesi, yalnızca ivedilik arz eden ve önceden öngörülemeyen durumlarda uygulanabilecek istisnai bir usuldür.”

250 adet polyester deprem çadırı için 1 milyon 808 bin lira fiyat biçildi. Ancak ihaleye katılım 2 şirketle sınırlı tutuldu.

TEK FİRMA, 7 ELEME

Raporda Arnavutköy Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün yaptığı araç kiralama ihalesi de dikkat çekti. Muhtelif araçların kiralanması işi 10 Eylül 2024 yılında imzalandı. İhaleye başvuruda bulunan 8 firmadan yalnızca 1’inin teklifi geçerli sayıldı ve 7 şirket elendi. Aranan şartlar arasında araçların teknik donanım ve model yılında aşırıya kaçıldığı belirtildi.

Ayrıca araçlarla ilgili maliyetlerde piyasa değerinden uzak tutarlar belirlendi. 463 milyon liralık ihaleyi 7 şirketin elenmesiyle sadece tek şirket kazandı. İhale şartnamesi ‘adrese teslim’ olacak şekilde düzenlendi. İhaleye diğer şirketler tarafından itiraz edilse de iptal işlemi gerçekleşmedi.

MAL ALIMINDA “DÜZMECE TEKLİF” İDDİASI

Raporda dikkat çeken bir diğer ihale ise Arnavutköy Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından yapıldı. Buna göre ihaleye sadece 2 firma katıldı. Ancak teklif veren firmalardan birisi maliyetin yüzde 77 üzerinde bir fiyat istedi. Bu durum “düzmece teklif” şaibesine yol açtı. İhaleyle alınacak orijinal ve muadil ürünlerin sayısı belirtilmedi. Hem muadil hem de orijinal ürünlerin sayısının belirtilmemesi karışıklığa neden oldu.

İhaleye ilişkin raporda şu görüşlere yer verildi:

“Bu ölçekteki bir sarf malzeme alımında daha fazla firmanın rekabete girmesi beklenirdi. Ancak teknik şartnamedeki ürün çeşitliliği, bazı ürünlerde marka model zorunluluğu ve belirsizliği, katılımı sınırlamış olabilir. Yaklaşık maliyete çok yakın teklifin kazandığı ve diğer teklifin fahiş olduğu bu tabloda, kamu yararı açısından sorgulanması gereken bir satın alma süreci gerçekleşmiştir. Daha şeffaf birim fiyat karşılaştırmaları ve daha geniş katılımla bu alım çok daha uygun fiyatlarla tamamlanabilirdi.”