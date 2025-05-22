AKP’li belediyeden ortalığı karıştıracak hamle! Sosyal medyadan yoğun tepki

AKP'li Çorum Belediyesi, şehir merkezinde bulunan bazı parklarda yalnızca kadınlara ayrılmış banklar yerleştirdi. Kadınlara ayrılmış banklara oturan yaşlı amcalar ise oturdukları yerden kaldırıldı.

Ulu Cami karşısında yakın zamanda açılan bir parkta yaşanan görüntülerde, bankların yanına “Bu banklar hanımefendilere ayrılmıştır” ibaresi bulunan tabelalar asıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın gerçekleştirdiği bu hamle kamusal alanlarda toplumsal cinsiyet ayrımcılığı tartışmalarına yol açtı.

BANKLARDA OTURAN ERKEKLER KALDIRILDI

Uygulama, şehir sakinleri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. AKP’li başkan Aşgın, parkta kadın vatandaşlara ayrılan banklarda oturan erkekleri kaldırdığına dair videoları da sosyal medya hesabından yayınladığı görüldü.

Kimi vatandaşlar kadınların kamusal alanda daha rahat vakit geçirmesinin hedeflendiğini iddia ederken, kimileri ise bu uygulamayı "modern harem-selamlık" düzenlemesi olarak gördü.

Öte yandan uygulamanın, kadınların görünürlüğünü artırmak yerine onları kamusal yaşamdan ayrıştırma riski taşıdığı ifade ediliyor.