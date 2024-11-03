AKP’li belediyeler kent lokantası açıyor: 4 çeşit yemek 50 TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ilkini Haziran 2022’de kurduğu Kent Lokantaları, Türkiye genelinde yayılıyor.

CHP’li belediyelerden sonra AKP’li belediyeler de farklı isimlerdeki lokantalarla bu furyaya katılmaya devam ediyor.

Sözcü'nün haberine göre Elazığ Belediyesi toplam 300 metrekare alan üzerinde hayata geçirilen ve tekli, çift kişilik ve dört kişilik masalardan oluşan Şehir Lokantası’nın menüsünde, 4 çeşit yemek yer alacak. Şehir Lokantası, gün boyu ise 600 vatandaşın ihtiyacına cevap verebilecek.

Kent lokantasını açılışına ilişkin konuşan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları; “Sosyal belediyecilik çalışmalarımızla aziz şehrimizin her bir köşesinde yaşayan kıymetli hemşehrilerimizin yaşamlarına dokunmak adına büyük bir gayret ve özveri ile mesai harcamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, toplumumuzun her kesiminin istifade edebileceği şekilde lezzetli, sağlıklı ve kaliteli yemekleri ekonomik bir şekilde sunarak hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Herkesin rahatlıkla faydalanabileceği şehir lokantamızla daha fazla hemşehrimize ulaşacağız. Modern ve profesyonel bir restoran prensibi ile hizmet verecek olan şehir lokantamız, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.