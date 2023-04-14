AKP'li belediyelerden Cengiz Holding'e ihale yağıyor. Bir haftada iki büyük ihale

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su Kanal İdaresi’nin düzenlediği 1 yıllık elektrik enerjisi alımı ihalesini, muhalefetin “beşli çete” dediği Cengiz Holding’in şirketi Meram Elektrik kazandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Su Kanal İdaresi ile Meram Elektrik arasında imzalanan sözleşme bedeli ise 215 milyon 598 bin TL oldu.

İlerihaber'den Ersan Kınık imzalı haberde, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su Kanal İdaresi, 1 Mart 2023 tarihinde 1 yıllık elektrik enerjisi alımı için ihale düzenledi. İhaleyi Cengiz Holding’in ortağı olduğu Meram Elektrik kazandı.

4 Nisan 2023 ve 4 Nisan 2024 tarihleri arasını kapsayan elektrik enerjisi alımı kapsamında, belediye ile Meram Elektrik arasında imzalanan sözleşme bedeli ise tam 215 milyon 598 bin TL oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu ihaleden 1 hafta önce düzenlenen bir diğer elektrik enerjisi ihalesini de Meram Elektrik kazanmış ve 117 milyon 318 bin TL’lik sözleşme imzalanmıştı.





10 YILDA ALDIĞI İHALELER 2 MİLYAR TL’YE YAKLAŞTI

Cengiz Holding ve Alarko Holding ortaklığında 2011 yılında kurulan Meram Elektrik’in, 2012 yılından günümüze kamudan aldığı ihalelerin toplam bedeli 1 milyar 800 milyon TL’yi aştı.

Meram Elektrik, kamu kurumlarından en fazla elektrik enerjisi ihalesi alan Dicle Elektrik, CK Boğaziçi Elektrik ve Aydem Elektrik isimli şirketlerin ardında dördüncü sırada yer alıyor.