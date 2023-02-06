Sadece AKP'li belediyeleri arayan Erdoğan tepki gelince CHP’li belediye başkanlarını aradı

Merkezi Kahramanmaraş olan deprem birçok şehirde yıkıcı etkiye sebep oldu, binlerce insan yaşamını yitirdi.



Cumhurbaşkanlığı hesabı, Erdoğan’ın felaketten etkilenen illerdeki belediye başkanlarını ve valileri aradığını duyurdu. Erdoğan, CHP’li belediyelerin olduğu illerde ise yalnızca valileri aradı.



Erdoğan’ın bu tutumu sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkilerin ardından, Cumhurbaşkanlığı hesabı üç saat sonra Erdoğan’ın CHP’li belediye başkanlarını aradığını duyurdu.



İLK PAYLAŞIM BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Cumhurbaşkanlığı hesabından yapılan ilk paylaşımlar şöyle:



“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa valileri ile telefonda görüşerek deprem sonrası durum ve arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Valisi Süleyman Elban, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile görüştü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidini Beyazgül ile de telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde, depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile de depremin hemen ardından telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.”







TEPKİLERİN ARDINDAN U DÖNÜŞÜ

Tepkilerin ardından yapılan paylaşımlar ise şöyle:



“Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana, Osmaniye ve Kilis belediye başkanları ile telefonda görüşerek deprem sonrası ve arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Kilis Valisi Recep Soytürk ile Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde, depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.”









