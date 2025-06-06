AKP'li belediyelerin kavgası mahkemeye taşındı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li belediyelerin kavgası mahkemeye taşındı!

AKP'li Çaybaşı Belediyesi AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne karşı açtığı katı atık bertaraf tesisi davasını kazandı.

Ordu/Hakan Yıldız-Yeniçağ

Ordu Çaybaşı’nda bulunan katı atık bertaraf tesisi hakkında açılan dava sonuçlandı.

Ordu İdare Mahkemesi, tesisin çevreye verdiği zararları göz önünde bulundurarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Çaybaşı Belediyesi’nin hukuki girişimleri sonucunda alınan bu karar, bölge halkı tarafından büyük bir kazanım olarak değerlendirildi.

Özellikle atık su depolarının ırmağa boşaltılması gibi çevresel riskler nedeniyle halkın uzun süredir gösterdiği tepkiler, mahkemenin gerekçeli kararında etkili oldu.

Mahkeme, hukuka aykırılığı açık olan çöp döküm işleminin devam etmesi halinde telafisi güç zararlar doğabileceğini belirtti.

Mahkemenin verdiği karar, çevre aktivistleri ve bölge halkı tarafından olumlu karşılanırken, tesisin geleceği konusunda yeni gelişmelerin yaşanabileceği öngörülüyor.

Çaybaşı Belediyesi’nin bundan sonraki süreçte çevre koruma politikalarına daha fazla ağırlık vereceği belirtilirken, bölgedeki diğer belediyelerin de benzer girişimlerde bulunabileceği ifade ediliyor.

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