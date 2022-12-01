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  • AKP'nin 'Türkiye Yüzyılı' şarkısıyla birlikte Kur'an okundu. AKP’li belediyenin temel atma töreninde skandal

AKP'nin 'Türkiye Yüzyılı' şarkısıyla birlikte Kur'an okundu. AKP’li belediyenin temel atma töreninde skandal

AKP'li Darıca Belediyesi’nin düzenlediği temel atma töreninde skandal anlar yaşandı. Törende Kur’an-ı Kerim tilaveti okurken “Türkiye Yüzyılı” şarkısı çaldı. Şarkı, tilavet okunurken 2 dakika boyunca çalmaya devam etti ve rap kısımlarına girmesi sonrası kesildi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 14:08
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AKP’li belediyenin temel atma töreninde skandal: Hoca, AKP'nin 'Türkiye Yüzyılı' şarkısıyla birlikte Kur'an okudu

AKP'nin 'Türkiye Yüzyılı' şarkısıyla birlikte Kur'an okundu. AKP’li belediyenin temel atma töreninde skandal
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Darıca Belediyesinin ikinci kapalı pazarının temelini Emek Mahallesi’nde attı. Kapalı Pazar alanı için temel atma töreni düzenleyen belediye adeta bir skandala imza attı. Törende sahneye Kur’an-ı Kerim okuması için Mehmet Aktepe isimli hoca çağrıldı. Aktepe, Kur’an-ı Kerim’i okumaya başladığı anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ekim'de açıkladığı, " Türkiye Yüzyılı" vizyonu sonrası bestelenen Türkiye Yüzyılı isimli şarkı da çalmaya başladı.

Dua devam etmesine rağmen şarkının kapatılmaması dikkat çekti. Hoca Kur’an tilavetine devam etmeye çalışırken şarkı, rap kısımlara girilmesinin ardından kapatıldı.

 

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vatandaş
1.12.2022 15:30
yazıklar olsun  
 
Kml sky
1.12.2022 15:09
Ellerine ayaklarına dolanıyor. Tabi anlayana  
 
Şeyhü Şifa Pazar Alanı
1.12.2022 15:02
bir ara televizyonlarda şeyhü şifa diye bir reklam dönüyordu. Kafalarına sarık geçirip dualarla krem üretiyorlardı. İşin sırrı sırlı dualı üretimmiş.  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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