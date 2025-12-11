Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Gaziantep’in Karkamış ilçesinde, Belediye Başkanı Mustafa Güzel ve Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan hakkında gündeme gelen Fırat Nehri’nden izinsiz kum çekilip satılması iddialarının doğru çıkması sonucu üç ayrı idari işlem gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilgili Doğa Koruma Şube Müdürlükleri tarafından tutulan tutanaklar doğrultusunda belediyeye toplam 1 milyon 671 bin lira idari para cezası kesildi. AKP'li belediyeye kesilen milyonluk cezaya sosyal medyada 'Hayırdır İnşallah' yorumları yağdı.

İddiaya göre, Fırat Nehri kıyısından izinsiz çekilen kum, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan’a ait bir arazide depolanarak satışa sunuluyordu.

CHP’li belediye meclis üyeleri, geçtiğimiz ay Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Şahinbey Belediyesi CHP'nin önceki dönem Meclis Üyesi Uğur Kalkan, Halktv'ye yaptığı açıklamada "Aylardan bu yana Fırat Nehri’nden kum alındığına dair bir çok iddia kamuoyu gündemini meşgul ediyordu... Nihayet konu biraz daha açığa çıktı ve AKP’li Karkamış Belediyesi’ne 1 milyon 671 bin lira idari para cezası kesildi. Bu işin sadece bu kadarla sınırlı olmadığı da ifade ediliyor. Konuyla ilgili sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Güzel, 31 Mart seçimlerinde CHP'den aday olarak seçilmiş ancak kısa süre sonra AKP'ye geçmişti.