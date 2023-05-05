AKP'li Binali Yıldırım, canlı yayında bu sözlerle yarım dakika daha istedi: Neyse parasını veririz

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, canlı yayın konuğu olduğu Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Program süresinin sona ermesinin ardından yarım dakika daha isteyen Yıldırım, "Neyse parasını veririz" dedi.

Program bitişinde sunucu Mehmet Akif Ersoy'un Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Kübra Par'ın konuğu olacağını söylemesinin ardından ikili arasında şu diyalog yaşandı:

“YARIM DAKİKA VER, NEYSE PARASI VERİRİZ”

Binali Yıldırım: Saat kaç oldu ya bir saat mi sürdü? Kısa sürdü ya hiç anlamadım. Daha programımız, daha güzel hazırlıklarım vardı ne güzel, proje bak. Yarım dakika ver bana bak bir şey söyleyeyim. Verme tamam. Ben şunu söyleyeyim.

Mehmet Akif Ersoy: Sonra kızarlar bana. Yarım dakika alabilir miyim arkadaşlar. Buyrun yarım dakika.

Binali Yıldırım: Ya yarım dakika ver neyse parasını veririz.

Mehmet Akif Ersoy: Bu da yanlış anlaşılır.

Binali Yıldırım: Estağfurullah yani şaka diyorum ya. Yani hani derler ya alışveriş yapıyormuşuz gibi. Burada para olur mu ya. Yarım dakikada geçti zaten...