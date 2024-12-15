AKP'li Birinci'den Ahmet Davutoğlu'na dikkat çeken çağrı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Birinci'den Ahmet Davutoğlu'na dikkat çeken çağrı

Eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu için, "Bu ayrılık yapaydır" diyerek AKP'ye geri dönmesi için çağrıda bulundu.

AKP'li Birinci, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak Davutoğlu hakkında AKP'ye dönüş çağrısı yaptı.

Davutoğlu'nun, "AK Partili kardeşlerim ben size küsmüş kırılmış değilim. Sizin içinizden çıktım hala manen sizin aranızdayım" sözlerini alıntılayan Birinci, şu ifadeleri kaydetti:

"BU AYRILIK YAPAY"

"Daha önce de ifade ettim. Eleştirileceğimi bile bile yineliyorum.

Bu ayrılık yapaydır. AK Parti kurullarının kararlarına disiplinle ram olarak, bu kardeşlerimizin, AK Parti çatısında siyaset yapabilmelerinin önü açılmalıdır. Milletvekilleri dahil..."

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