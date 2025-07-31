AKP’li Bülent Arınç ateş püskürdü! Ağzına geleni söyledi

Eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi AKP'li Bülent Arınç katıldığı bir programda iktidara yakın medya hakkında sert ifadeler kullandı.

“BUNLAR ÇOK ZAVALLI İNSANLAR”

İktidar medyasının partiyi kötü duruma düşürdüğünü belirten Arınç, "Bunlar çok zavallı insanlar. Yani kendilerini AK Parti'ye yakın göstermeye çalışıyorlar olabilir ama AK Parti'ye de en büyük zararı verenler bu medyadaki böyle laf ebeliği yapan insanlardan ibaret" dedi.

Gazeteci Hasan Basri Akdemir'in YouTube kanalına konuşan Bülent Arınç, iktirada yakınlığıyla bilinen medyaya sert sözlerle yüklendi. Yarın yayınlanacak programın fragmanında Arınç'ın şu sözleri kullandığı görüldü,

"Partimize yakın medyadan eleştiriler bir sinek ısırığı bile değil. Bunlar çok zavallı insanlar. Yani kendilerini AK Parti'ye yakın göstermeye çalışıyorlar olabilir ama AK Parti'ye de en büyük zararı verenler bu medyadaki böyle laf ebeliği yapan insanlardan ibaret. Onlar benim gözümde küfürlük, başka bir şey değil ve onların televizyonları doldurması bizi ikinci parti durumuna düşürdü."

"BİR UTANMAZ GAZETE VAR…”

Yeni Akit Gazetesi'nin tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında attığı 'turp gibi' başlığına sert sözlerle yüklenen Arınç, "Bir utanmaz gazete var. Ahlaktan, edepten yoksun bir gazete. Gözlerini hırs bürümüş. Manşet üstünde bir başlık atmış. Buradan söyleyeyim. Murat Çalık turp gibi falan değil. Murat Çalık'ı ben ziyaret ediyorum, ettim" dedi.