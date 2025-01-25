AKP’li Bülent Arınç iktidarın inkar ettiği gerçeği açıkladı

Bolu Kartaltepe’de bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın sonrası sorumlu aranırken, Turizm Bakanlığı, Bolu Belediyesi’ni, Bolu Belediyesi ise Turizm Bakanlığı’nı suçladı.

Başlatılan soruşturma kapsamında, otel sahibi ve damadı dahil yangında sorumlu görülen 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü damadı Emir Aras tutuklandı.

AKP’li Bülent Arınç, Bolu Kartaltepe’de çıkan otel yangını faciası hakkında katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

Arınç, Bolu Belediyesi’nin Turizm Bakanlığı tarafından otel yangınından sorumlu tutulmasına, “Belediye diyorsunuz. "Biz büyükşehir belediyesi değiliz" diyorlar haklılar. Belediyenin etki alanı içinde mi? Hayır. Burası turizm yatırımları alanında. O zaman sorumlu kim? Turizm Bakanlığı” dedi.

“SORUMLU TURİZM BAKANLIĞI”

Arınç yaptığı konuşmada şunları söyledi,

“Televizyondaki tartışmaları takip ediyorum bu arada çok çirkin suçlamalar başladı. Belediye diyorsunuz. "Biz büyükşehir belediyesi değiliz" diyorlar haklılar. Belediyenin etki alanı içinde mi? Hayır. Burası turizm yatırımları alanında. O zaman sorumlu kim Turizm Bakanlığı. Onlar başka bir sebeple belediye tarafına daha çok gelmeye başlıyor. En azından bize ihbar etmedi eksiklikleri söylemedi diyorlar. Onlarda bu bizim yetkimizde değil diyor. Kardeşim ölen insanlar var ve elle tutulur vaka var. O nedir büyük bir yangın. Yangında öldü insanlar yangın merdiveni bulamadılar. Ortalık toz duman hale geldi. Kimse kendini kurtaracak şekilde eğitilmemiş. Bu olaya karşı sorumlu kimdir birbirine şut atıyorlar. Biz vatandaşlar da üzülüyoruz. Sonunda 3 5 kişinin üzerine dava açılacak ve 15 20 sene ceza verilecek. Bu işin sorumlusu kimse nerede noksanlık varsa bu işin sorumluları mutlaka cezalandırılmadı.”