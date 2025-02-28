AKP’li Bülent Arınç'tan iktidarı çıldırtacak ''Öcalan'' açıklaması

AKP’nin kurucularından ve Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Rudaw Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen Erbil Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısını değerlendiren Arınç "Benim doğruyu söylemem lazım. Bu iş başlarken ve bu geldiğimiz gün itibariyle bunların hiçbirisi hakkında bir hazırlık yok. Bunun arkasından çok büyük gelişmeleri beklemek herhalde boş..." dedi.

"GEÇMİŞTE YAPTIKLARI AÇIKLAMALARIN DIŞINDA YENİ BİR ŞEY DUYMADIM"

"Öcalan’dan beklenen çağrı bence yerine gelmiştir. Bu bir talimat, ancak yerine getirilmesi örgütün vereceği karara ve atacağı adımlara bağlı." diyen Arınç "Geçmişte yaptıkları açıklamaların dışında yeni bir şey duymadım. Kaldı ki onları etki eden başka unsurlarında olumlu görüşlerini onlara bildirmeleri ve telkin etmeleri lazım" ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ BİR SÖZ SÖYLEDİ ONDAN SONRASI..."

Arınç, "Benim doğruyu söylemem lazım. Bu iş başlarken ve bu geldiğimiz gün itibariyle bunların hiçbirisi hakkında bir hazırlık yok. Yani Bahçeli bir söz söyledi. Ondan sonrasını ifade etmedi. Bunun karşılığında Sayın Cumhurbaşkanın 'biz terörle mücadeleyi eğer silah bırakmazlarsa devam ettireceğiz' konuşmasını biliyoruz” dedi.

"ÇOK BÜYÜK GELİŞMELERİ BEKLEMEK HERHALDE BOŞ"

"Bu haklar, talepler konusunda bir ön görüşmenin yapıldığını da düşünmüyorum" diyen Arınç, "DEM'lilerle yaptığımız görüşmelerde de öncelikle bu yerine gelsin, ondan sonra bir barış ortamı içerisinde her şey konuşulabilir.

"KABUL DAHA YOK"

Yani siz bunlar olacak mı diyorsanız, bunlar olmayacak da diyebilirim, bu konuda hiçbir görüş ortada yoktur da diyebilirim. Kendimizi çok fazla şeylere odaklanarak, bunun arkasından çok büyük gelişmeleri beklemek herhalde boş. Önce şunu bir görelim icap var kabul daha yok göreceğiz bakalım" şeklinde konuştu.

"SONU MAALESEF İYİ OLMADI"

2013-2015 yılları arasında sürdürülen çözüm sürecini de hatırlatan Arınç'ın, "Meclis Başkanlığı ve hükümet sözcülüğü görevine başlamakla kendimi çözüm sürecinin içinde buldum. Sonu maalesef iyi olmadı." ifadeleri de dikkat çekti.