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Bülent Arınç'tan İran'daki protestolara destek

Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede protesto gösterilerinin yaşanmasına neden oldu. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, yaşanan protestolarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 20:11
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AKPli Bülent Arınç'tan İran'daki protestolara destek

Bülent Arınç'tan İran'daki protestolara destek
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, İran’da polisin işkencesi sonucu hayatını kaybeden Mahsa Emini ve ardından başlayan protestolara ilişkin açıklama yaptı. Yaşanan protestoları yakından takip ettiğini söyleyen Arınç resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İran'da, ahlâk polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra gördüğü kötü muamele sonucu hayatını yitiren Mahsa Amini'nin ailesinin ve İran halkının acısını paylaşıyorum. Amini'nin vefatı sonrası başlayan ve #IranProtests olarak adlandırılan olayları yakından takip ediyorum.

"HİÇ KİMSE İNANCI, KİMLİĞİ VE HAYAT TARZI SEBEBİYLE ÖTEKİLEŞTİRİLEMEZ"

Kişisel hak ve özgürlüklerin, devlet mekanizmasının ele geçirilmesi vesilesiyle uygulanan baskı ve zulüm ile yok sayılması ne insanlık onuruyla ne de hukuk ile bağdaşmaz. Hiç kimse inancı, kimliği ve hayat tarzı sebebiyle ötekileştirilemez, yargılanamaz, cezaya tabi tutulamaz. Aksi anlayış derhal terk edilmelidir."

PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açtı. İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar devam ediyor.

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Dursun Karadeniz
21.09.2022 21:09
Cumhur İttifakın da RTE yerine, Bülent Arınç aday olsa, daha fazla oy alır. Cumhur İttifakın da adayım Bülent Arınç. Ak partiyi Bülent Arınç kurtarır.  
 
Devam
21.09.2022 20:24
Yangına benzin dökün seversiniz Türkiye'yi küle çevirdiniz Libya tamam Suriye tamam mısır tamam sıra İran'da İsrail'le iş birliğine devam  
 
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